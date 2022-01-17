«Зенит» обыграл ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ

Самым результативными игроком в составе победителей стал Билли Бэрон, набравший 20 очков. У ЦСКА 16 очков набрал Никола Милутинов.

После 11 матчей «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ (восемь побед и три поражения). ЦСКА идет на четвертой позиции (8−3).