ЦСКА получил прямо по «Зениту». Армейцы пали в Петербурге

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Противостояние «Зенита» и ЦСКА в Единой лиге ВТБ не может похвастать очень долгой историей (оно началось только в 2014 году, когда петербуржцы дебютировали в турнире), но, несмотря на это, уже воспринимается как своего рода современная классика. В 22 ранее состоявшихся очных встречах в рамках Единой лиги ВТБ «Зенит» сумел победить только семь раз. И это неприятно и даже опасно для амбициозной команды, поскольку неизбежно формирует некий комплекс ЦСКА. Им в той или иной степени страдают все российские команды, но это не значит, что они не стремятся от него избавиться. Но именно «Зениту» и, пожалуй, еще УНИКСу с их амбициями этот комплекс особенно сильно мешает.

Состоявшаяся в понедельник на «Сибур Арене» встреча была уже третьим пересечением «Зенита» и ЦСКА в нынешнем сезоне. Первая игра пришлась на финал Суперкубка лиги, вторая — на регулярку Евролиги. И в обоих случаях побеждал ЦСКА. То есть статистика ничего хорошего «Зениту» не сулила. Зато в пользу петербуржцев вроде бы должно было говорить то, что они не играли почти две недели. В команде случилась вспышка COVID-19, и запланированные матчи «Зенита» в Евролиге были перенесены. Петербургский клуб, отметим, неуникален в этом смысле: в 19-м туре Евролиги были отменены все девять матчей, а в 20-м еще четыре.

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ЦСКА же на прошлой неделе сыграл в континентальном первенстве дважды и вроде бы должен был прибыть в Санкт-Петербург не в лучшем состоянии. Об этом в предматчевом комментарии говорил и главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль. Но на деле выбор между тем, чтобы играть раз в три дня, и тем, чтобы остаться без игр почти на две недели, неочевиден. Ведь тут недолго и игровые связи если не растерять, то заметно ухудшить.

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Однако обе команды не проявляли никаких признаков того, что непростой график негативно сказался на их готовности к матчу. «Зенит» вовсе не выглядел растренированным, ЦСКА не производил впечатления утомленной команды. Да, армейцы не сразу включились в игру, позволив Джордану Ллойду и Билли Бэрону попадать с дистанции. Но все же гости довольно быстро освоились, под щитами в свою силу заработал Никола Милутинов, очень неплохо смотрелся Марюс Григонис — и ЦСКА выровнял игру. И если бы в составе «Зенита» чуть менее убедителен был Ллойд, словно нож, проникавший в защитные порядки ЦСКА, хозяева вряд ли ушли бы на большой перерыв, имея отрыв в семь очков.

Доподлинно неизвестно, что Хави Паскуаль говорил своим игрокам в перерыве, но в третьей четверти «Зенит» заиграл еще сильнее. Джордан Мики, Матеуш Понитка, Миндаугас Кузминскас организовали рывок, на который ЦСКА достойного ответа не нашел и благодаря которому отрыв хозяев чуть было не достиг 20 очков. Катастрофы, фактически лишавшей смысла дальнейшее продолжение игры, армейцы избежали, но и вернуться хотя бы на расстояние менее десяти очков им очень долго не удавалось.

Уже под занавес матча Джоэль Боломбой и Милутинов сумели довести отставание ЦСКА до шести очков, но времени на то, чтобы затянуть игру в настоящую, нервную, концовку оставалось катастрофически мало. Тем более что снова заработала снайперская пушка Билли Бэрона, ставшего в итоге самым результативным игроком встречи — на его счету 20 очков. В итоге «Зенит» победил со счетом 81:68. В результате ЦСКА опустился на третье место, первые два занимают УНИКС и «Автодор», «Зенит» остается четвертым.