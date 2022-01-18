Гомельский отреагировал на провал ЦСКА в матче с «Зенитом»

«Очень медленная и далеко не всегда правильная реакция тренеров на тактику противника. “Зенит” построил защиту от трёхочковых бросков, которые ЦСКА прекрасно реализовывал в двух предыдущих матчах. Сменить акцент в атаке на игру из трёхсекундной зоны не получилось, хотя Милутинов и Боломбой там хорошо себя проявили. Против такой защиты ЦСКА потерялся», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



Напомним, в составе «Зенита» самым результативным игроком стал Билли Бэрон, набравший 20 очков. В составе красно-синих 16 очков на счету Николы Милутинова.