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19:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Гомельский отреагировал на провал ЦСКА в матче с «Зенитом»

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский высказался о причинах поражения ЦСКА в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (68:81).

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Источник: РИА "Новости"

«Очень медленная и далеко не всегда правильная реакция тренеров на тактику противника. “Зенит” построил защиту от трёхочковых бросков, которые ЦСКА прекрасно реализовывал в двух предыдущих матчах. Сменить акцент в атаке на игру из трёхсекундной зоны не получилось, хотя Милутинов и Боломбой там хорошо себя проявили. Против такой защиты ЦСКА потерялся», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, в составе «Зенита» самым результативным игроком стал Билли Бэрон, набравший 20 очков. В составе красно-синих 16 очков на счету Николы Милутинова.

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