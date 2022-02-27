Григонис, Кузминскас, Гудайтис и Максвитис решили покинуть российские клубы
Как минимум четверо литовцев, выступающих в России, решили покинуть свои клубы, сообщает BasketNews.
Как минимум четверо литовцев, выступающих в России, решили покинуть свои клубы, сообщает BasketNews.
Среди них главный тренер «Пармы» и сборной Литвы Казис Максвитис, защитник московского ЦСКА Марюс Григонис и игроки петербургского «Зенита» Миндаугас Кузминскас и Артурас Гудайтис.
В последние дни игроки обсуждали со своими агентами, профсоюзом игроков Евролиги, Евролигой и ФИБА способы расторжения или приостановки контрактов. Пока никто из них официально не заявил о расторжении соглашения. По данным BasketNews, Кузминскас уже вернулся в Литву.
Согласно сообщению Федерации баскетбола Литвы, Максвитис объявит о своем решении в понедельник, так как сейчас сосредоточен на выступлении сборной Литвы в квалификации чемпионата мира.
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