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18:16 (мск), источник: Sport24

Боломбой стал 6-м баскетболистом, покинувшим ЦСКА из-за ситуации на Украине

Тяжелый форвард и центровой ЦСКА Джоэль Боломбой покинул расположение клуба по личным причинам в связи с текущей ситуацией на Украине, сообщается на сайте армейцев.

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Источник: instagram.com/bolomboy21

Ранее по аналогичным мотивам из расположения ЦСКА уехали Торнике Шенгелия, Иффе Лундберг, Марюс Григонис и Йоханнес Фогтманн.

Статус соглашений с игроками будет решен, когда политическое и спортивное положение дел в Европе нормализуется.

Боломбой — уроженец Донецка. 24 февраля Россия начала на Украине военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации страны.

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