Боломбой стал 6-м баскетболистом, покинувшим ЦСКА из-за ситуации на Украине

Ранее по аналогичным мотивам из расположения ЦСКА уехали Торнике Шенгелия, Иффе Лундберг, Марюс Григонис и Йоханнес Фогтманн.

Статус соглашений с игроками будет решен, когда политическое и спортивное положение дел в Европе нормализуется.