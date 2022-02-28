Боломбой стал 6-м баскетболистом, покинувшим ЦСКА из-за ситуации на Украине
Тяжелый форвард и центровой ЦСКА Джоэль Боломбой покинул расположение клуба по личным причинам в связи с текущей ситуацией на Украине, сообщается на сайте армейцев.
Тяжелый форвард и центровой ЦСКА Джоэль Боломбой покинул расположение клуба по личным причинам в связи с текущей ситуацией на Украине, сообщается на сайте армейцев.
Ранее по аналогичным мотивам из расположения ЦСКА уехали Торнике Шенгелия, Иффе Лундберг, Марюс Григонис и Йоханнес Фогтманн.
Статус соглашений с игроками будет решен, когда политическое и спортивное положение дел в Европе нормализуется.
Боломбой — уроженец Донецка. 24 февраля Россия начала на Украине военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации страны.