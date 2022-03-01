Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
ЦСКА
Локомотив
33
Футбол. Зарубежный
22:45
Бернли
Лестер
Хоккей. НХЛ
2.03
Коламбус
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
2.03
Тампа-Бэй
Оттава
Хоккей. НХЛ
2.03
Филадельфия
Эдмонтон
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург
Барыс
23
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Нефтехимик
43
Хоккей. НХЛ
2.03
Детройт
Каролина
Хоккей. НХЛ
2.03
Виннипег
Монреаль
Хоккей. НХЛ
2.03
Миннесота
Калгари
Хоккей. НХЛ
2.03
Колорадо
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
2.03
Анахайм
Бостон
Хоккей. НХЛ
2.03
Вегас
Сан-Хосе
Все события
Фоторепортажи
52Пекин-2022: лучшие кадры XXIV Зимних Олимпийских игр
14Пекин-2022: лучшие кадры 19 февраля
18:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Единая лига ВТБ сделала заявление о продолжении чемпионата

Единая лига ВТБ на официальном сайте объявила, что продолжит чемпионат.

Наверх
Источник: Единая лига ВТБ
Читайте также
Эстонский «Калев» официально покинул Единую лигу ВТБ из-за конфликта России с Украиной

Ближайшие матчи — 5—7 марта.

«В данный момент лига работает с клубами над оптимизацией расписании. Состав участников лиги покинул “Калев” и в соответствии с регламентом чемпионата все прошедшие матчи с участием эстонской команды аннулированы.

Польская “Зелена Гура” на данный момент приостановила участие в чемпионате, ближайшие три матча команды перенесены (против “Нижнего Новгорода”, “Енисея” и “Пармы”).

По итогам регулярного чемпионата восемь лучших команд лиги выходят в плей-офф, где сыграют в сериях до трех побед», — говорится в заявлении.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь