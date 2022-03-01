Единая лига ВТБ сделала заявление о продолжении чемпионата

«В данный момент лига работает с клубами над оптимизацией расписании. Состав участников лиги покинул “Калев” и в соответствии с регламентом чемпионата все прошедшие матчи с участием эстонской команды аннулированы.



Польская “Зелена Гура” на данный момент приостановила участие в чемпионате, ближайшие три матча команды перенесены (против “Нижнего Новгорода”, “Енисея” и “Пармы”).



По итогам регулярного чемпионата восемь лучших команд лиги выходят в плей-офф, где сыграют в сериях до трех побед», — говорится в заявлении.