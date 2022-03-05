«Зенит» подписал контракты с Моней и Вяльцевым и вернул Фридзона

Ожидается, что игроки примут участие в ближайшем матче «Зенита» против пермской «Пармы» 6 марта.
Фридзон ранее выступал в «Зените» в сезоне-2020/21. 36-летний защитник — бронзовый призер Олимпиады в Лондоне и бронзовый призер чемпионата Европы 2011 года в составе сборной России, чемпион Евролиги в составе московского ЦСКА, четырехкратный победитель Единой лиги ВТБ (один раз — в составе «Химок» и трижды с ЦСКА).
38-летний Моня — чемпион Европы 2007 года, бронзовый призер Олимпиады 2012 года, трехкратный чемпион России в составе ЦСКА. 36-летний Вяльцев — чемпион России с ЦСКА, двукратный обладатель Кубка Европы в составе «Химок».