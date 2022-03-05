«Зенит» подписал контракты с Моней и Вяльцевым и вернул Фридзона

Фридзон ранее выступал в «Зените» в сезоне-2020/21. 36-летний защитник — бронзовый призер Олимпиады в Лондоне и бронзовый призер чемпионата Европы 2011 года в составе сборной России, чемпион Евролиги в составе московского ЦСКА, четырехкратный победитель Единой лиги ВТБ (один раз — в составе «Химок» и трижды с ЦСКА).