Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Северсталь
Футбол. Еврокубки
20:45
Севилья
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Еврокубки
20:45
ПАОК
Гент
Футбол. Еврокубки
20:45
Витесс
Рома
Футбол. Еврокубки
20:45
Славия Пр
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
20:45
Партизан
Фейеноорд
Футбол. Зарубежный
22:30
Вулверхэмптон
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
22:30
Саутгемптон
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:30
Норвич
Челси
Футбол. Зарубежный
22:45
Лидс
Астон Вилла
Футбол. Еврокубки
23:00
Рейнджерс
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
23:00
Брага
Монако
Футбол. Еврокубки
23:00
Аталанта
Байер
Футбол. Еврокубки
23:00
Барселона
Галатасарай
Футбол. Еврокубки
23:00
Марсель
Базель
Футбол. Еврокубки
23:00
Лестер
Ренн
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСВ
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
23:00
Буде-Глимт
АЗ
Хоккей. НХЛ
11.03
Баффало
Вегас
Хоккей. НХЛ
11.03
Бостон
Чикаго
Хоккей. НХЛ
11.03
Детройт
Миннесота
Хоккей. НХЛ
11.03
Каролина
Колорадо
Хоккей. НХЛ
11.03
Нью-Джерси
Виннипег
Хоккей. НХЛ
11.03
Оттава
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
11.03
Торонто
Аризона
Хоккей. НХЛ
11.03
Флорида
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
11.03
Айлендерс
Коламбус
Хоккей. НХЛ
11.03
Нэшвилл
Анахайм
Хоккей. НХЛ
11.03
Сент-Луис
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
11.03
Калгари
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
11.03
Лос-Анджелес
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
06:30
Ванкувер
Монреаль
53
Все события
Фоторепортажи
27Сборная России вышла в финал Олимпиады
52Пекин-2022: лучшие кадры XXIV Зимних Олимпийских игр
15:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Звезда американского баскетбола арестована в России. Ей грозит срок за ввоз наркотиков

Американская чемпионка Бриттни Грайнер рискует провести 10 лет в российской тюрьме.

Наверх
Источник: Reuters

Суперзвезда женской сборной США по баскетболу Бриттни Грайнер, выступающая за екатеринбургский УГМК и «Финикс Меркури», очутилась в центре международного скандала. В феврале титулованная спортсменка была арестована в московском аэропорту — она попалась на ввозе в Россию запрещённых веществ. На Грайнер было заведено уголовное дело, и теперь ей грозит до 10 лет тюрьмы!

На данный момент Бриттни — одна из лучших баскетболисток планеты. В прошлом году центровая стала двукратной олимпийской чемпионкой в составе сборной США, установив рекорд по набранным очкам, а также была включена в первую символическую пятёрку ЖНБА. Помимо этого, Грайнер является двукратной чемпионкой мира, победительницей ЖНБА и четырёхкратной чемпионкой Евролиги в составе УГМК, за который она выступает с 2014 года. Но когда американке доведётся выйти на площадку в следующий раз — непонятно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Об аресте Грайнер стало известно 5 марта. Инцидент произошёл в московском аэропорту Шереметьево в феврале. В тот день спортсменка возвращалась в Россию из Нью-Йорка. Когда девушка проходила через «зелёный коридор», её багаж привлёк внимание служебной собаки. После этого сотрудники таможенной службы просканировали чемодан Бриттни и обнаружили два электронных испарителя, наполненных зелёной жидкостью — как выяснилось, это было масло каннабиса.

В штате Нью-Йорк гашишное масло не является запрещённым веществом. Поэтому при досмотре багажа в местном аэропорту проблем у Грайнер не возникло. Видимо, Бриттни просто была не в курсе, какие последствия будут ждать её за провоз субстанции в Россию. Теперь американке грозит от 5 до 10 лет тюрьмы по статье 229.1 УК РФ — «контрабанда наркотических веществ в значительном размере».

Какая мера пресечения будет избрана для Грайнер, если она не сможет оправдаться, пока неизвестно. Как неизвестно и то, где она находится, пока продолжаются следственные мероприятия. Но главное, что о происходящем осведомлено окружение баскетболистки. Агент Бриттни сообщила, что её юристы находятся в непрерывном контакте с самой спортсменкой, её семьёй, командами, а также ЖНБА и НБА.

Во время загрузки произошла ошибка.

А американский сенатор Линдси Грэм заявил, что над ситуацией работает даже Госдеп. Это неудивительно, ведь в США случившееся моментально связали с непростой политической обстановкой. Кто-то даже осуждает Бриттни за то, что она вообще поехала играть за российский клуб, хотя это легко объясняется разницей в контрактах. В ЖНБА она зарабатывает примерно $ 225 тыс. за сезон, а в УГМК — $ 1 млн. Так что её решение уж точно не подкреплено какими-либо политическими мотивами.

Многие, конечно, наоборот встали на защиту Грайнер — в социальных сетях набирает популярность хештег #FreeBrittneyGriner — «Свободу Бриттни Грайнер». Помимо этого, была создана петиция за её безопасную транспортировку в США. Открытую поддержку спортсменке выразили ЖНБА, «Финикс Меркури», Федерация баскетбола США, ряд американских спортсменов и политиков, и, само собой, её супруга Черель. Последняя оставила в своём «инстаграме» трогательное сообщение.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы любим тебя, детка! Люди советуют занять себя чем-то. Но в этом мире нет ни одного дела, которое могло бы отвлечь от беспокойства о тебе. Мне не хватает твоего голоса. Я скучаю по твоему присутствию. Мне не хватает слов, чтобы выразить эту боль. Я страдаю, мы все страдаем», — написала жена Грайнер.

Что теперь будет с Грайнер, остаётся только догадываться. Ситуация крайне непростая, ведь к ней подключилась и американская сторона. Но делать какие-либо выводы пока рано ­- за нас их сделают правоохранительные органы. Посмотрим, как в дальнейшем всё сложится для Бриттни. И не поставит ли произошедшее крест на её потрясающей баскетбольной карьере.

Арина Ершова

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь