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23:06 (мск), источник: Sport24

Баскетболисты ЦСКА обыграли петербургский «Зенит»

В Москве состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА на своей площадке обыграл петербургский «Зенит».

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Источник: euroleaguebasketball.net

Встреча завершилась победой армейцев со счетом 79:78 (19:12, 18:25, 20:24, 22:17).

В турнирной таблице Единой лиги ВТБ ЦСКА занимает 2-е место, одержав 13 побед в 16 матчах. «Зенит» идет на 3-й позиции: 11 побед после 15 игр.

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