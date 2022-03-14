Баскетболисты ЦСКА обыграли петербургский «Зенит»
В Москве состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА на своей площадке обыграл петербургский «Зенит».
В Москве состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА на своей площадке обыграл петербургский «Зенит».
Встреча завершилась победой армейцев со счетом 79:78 (19:12, 18:25, 20:24, 22:17).
В турнирной таблице Единой лиги ВТБ ЦСКА занимает 2-е место, одержав 13 побед в 16 матчах. «Зенит» идет на 3-й позиции: 11 побед после 15 игр.