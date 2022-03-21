«Зенит» прервал семиматчевую победную серию УНИКСа в Единой лиге ВТБ
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Баскетболисты петербургского «Зенита» обыграли казанский УНИКС в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Баскетболисты петербургского «Зенита» обыграли казанский УНИКС в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Казани завершилась со счетом 84:80 (19:21, 21:18, 25:18, 19:23) в пользу гостей. Самым результативным в матче стал сделавший дабл-дабл игрок УНИКСа Марио Хезонья (27 очков + 10 подборов). У «Зенита» больше всех очков набрал Сергей Карасев (26).
Петербургский клуб прервал семиматчевую победную серию казанской команды в Единой лиге ВТБ, которую та начала после декабрьского поражения в гостевом матче с «Зенитом» (81:97).
После этого матча УНИКС уступил лидерство в чемпионате московскому ЦСКА, обе команды одержали по 14 побед в 17 матчах, «Зенит» (12 побед) идет третьим.