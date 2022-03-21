Текущие события
Хоккей. НХЛ
22.03
Айлендерс
Оттава
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
ЦСКА
12
Хоккей. НХЛ
22.03
Монреаль
Бостон
Хоккей. НХЛ
22.03
Миннесота
Вегас
Хоккей. НХЛ
22.03
Колорадо
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
22.03
Анахайм
Нэшвилл
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Трактор
31
Все события
Фоторепортажи
56Олимпиада в Пекине: церемония закрытия
27Сборная Финляндии впервые в истории выиграла золото Олимпиады
21:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» прервал семиматчевую победную серию УНИКСа в Единой лиге ВТБ

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Баскетболисты петербургского «Зенита» обыграли казанский УНИКС в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Казани завершилась со счетом 84:80 (19:21, 21:18, 25:18, 19:23) в пользу гостей. Самым результативным в матче стал сделавший дабл-дабл игрок УНИКСа Марио Хезонья (27 очков + 10 подборов). У «Зенита» больше всех очков набрал Сергей Карасев (26).

Петербургский клуб прервал семиматчевую победную серию казанской команды в Единой лиге ВТБ, которую та начала после декабрьского поражения в гостевом матче с «Зенитом» (81:97).

После этого матча УНИКС уступил лидерство в чемпионате московскому ЦСКА, обе команды одержали по 14 побед в 17 матчах, «Зенит» (12 побед) идет третьим.

 'Тревожат взрывы... И так восемь лет'. Разговор с главным украинцем в UFC
'Королева спорта' в изгнании. Что будет с российской легкой атлетикой
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь