«Зенит» прервал семиматчевую победную серию УНИКСа в Единой лиге ВТБ

Встреча в Казани завершилась со счетом 84:80 (19:21, 21:18, 25:18, 19:23) в пользу гостей. Самым результативным в матче стал сделавший дабл-дабл игрок УНИКСа Марио Хезонья (27 очков + 10 подборов). У «Зенита» больше всех очков набрал Сергей Карасев (26).

Петербургский клуб прервал семиматчевую победную серию казанской команды в Единой лиге ВТБ, которую та начала после декабрьского поражения в гостевом матче с «Зенитом» (81:97).