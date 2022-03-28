Польская «Зелена-Гура» вышла из состава участников Лиги ВТБ
«Зелена-Гура» приняла решение выйти из состава участников Единой лиги ВТБ. Соответствующее письмо от польского клуба было получено лигой сегодня.
«Зелена-Гура» приняла решение выйти из состава участников Единой лиги ВТБ. Соответствующее письмо от польского клуба было получено лигой сегодня.
Все результаты матчей сезона-2021/22 с участием «Зелена-Гуры» аннулированы.
Обновленное положение команд:
Польская команда проводила свой третий сезон в Лиге ВТБ. Лучший результат она показала в сезоне-2020/21, когда с 13 победами и 11 поражениями заняла 6-е место в регулярном чемпионате.
Ранее состав участников Лиги ВТБ покинул эстонский «Калев».