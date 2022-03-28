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19:49 (мск), источник: Sports.Ru

Польская «Зелена-Гура» вышла из состава участников Лиги ВТБ

«Зелена-Гура» приняла решение выйти из состава участников Единой лиги ВТБ. Соответствующее письмо от польского клуба было получено лигой сегодня.

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Все результаты матчей сезона-2021/22 с участием «Зелена-Гуры» аннулированы.

Обновленное положение команд:

  1. ЦСКА — 12−3
  2. УНИКС — 12−4
  3. Зенит — 11−4
  4. Автодор — 9−6
  5. Локомотив-Кубань — 7−6
  6. Парма-Париматч — 7−6
  7. Нижний Новгород — 4−8
  8. Енисей — 4−12
  9. Цмоки-Минск — 3−11
  10. Астана — 2−11
  11. Зелена-Гура — 0−0
  12. Калев — 0−0.

Польская команда проводила свой третий сезон в Лиге ВТБ. Лучший результат она показала в сезоне-2020/21, когда с 13 победами и 11 поражениями заняла 6-е место в регулярном чемпионате.

Ранее состав участников Лиги ВТБ покинул эстонский «Калев».

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