Финалист НБА подписал контракт с ЦСКА

«Мы хотели добавить опытного игрока на позицию четвертого номера, нам было необходимо пополнение в новых обстоятельствах. Понятно, на рынке сейчас не так много предложений. Йонас был рад приехать и сыграть за нас, снова получить возможность проявить себя на высоком уровне. У нас есть своя история отношений, я тренировал Йонаса, когда он играл за “Детройт Пистонс” в своей первой летней лиге в Вегасе. Его хорошо знают и многие игроки нашей команды, особенно Алексей [Швед], который играл с Йеребко за “Химки”. В последнее время он не был в профессиональной команде, поэтому нам потребуется время, чтобы привести его в форму физически и психологически, включить его в нашу систему», — прокомментировал подписание контракта с игроком главный тренер армейцев Димитрис Итудис.