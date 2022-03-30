Финалист НБА подписал контракт с ЦСКА
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Шведский форвард Юнас Йеребко стал баскетболистом московского ЦСКА, сообщается в Telegram-канале команды.
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Шведский форвард Юнас Йеребко стал баскетболистом московского ЦСКА, сообщается в Telegram-канале команды.
Контракт с 35-летним игроком рассчитан до конца сезона.
«Мы хотели добавить опытного игрока на позицию четвертого номера, нам было необходимо пополнение в новых обстоятельствах. Понятно, на рынке сейчас не так много предложений. Йонас был рад приехать и сыграть за нас, снова получить возможность проявить себя на высоком уровне. У нас есть своя история отношений, я тренировал Йонаса, когда он играл за “Детройт Пистонс” в своей первой летней лиге в Вегасе. Его хорошо знают и многие игроки нашей команды, особенно Алексей [Швед], который играл с Йеребко за “Химки”. В последнее время он не был в профессиональной команде, поэтому нам потребуется время, чтобы привести его в форму физически и психологически, включить его в нашу систему», — прокомментировал подписание контракта с игроком главный тренер армейцев Димитрис Итудис.
Йеребко представлял «Химки» с 2019 по январь 2021 года, после чего не выступал на высоком уровне. До этого играл за клубы Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт», «Бостон», «Юта» и «Голден Стэйт».