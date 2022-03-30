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18:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: от шведского баскетболиста отказался спонсор из-за перехода в ЦСКА

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Шведский баскетболист Юнас Йеребко лишился одного из спонсоров из-за перехода в московский ЦСКА, сообщает издание SVT.

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Источник: Спорт РИА Новости

Источник отмечает, что сотрудничество с форвардом прекратила шведская компания по производству напитков Nocco.

«С понедельника мы прекращаем сотрудничество с Йеребко из-за его решения играть в России», — заявил менеджер по маркетингу Nocco, слова которого приводит SVT.

Йеребко подписал контракт с ЦСКА 30 марта. Ранее 35-летний баскетболист представлял «Химки» с 2019 по январь 2021 года, после чего не выступал на высоком уровне. До этого играл за клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Детройт», «Бостон», «Юта» и «Голден Стэйт».

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