СМИ: от шведского баскетболиста отказался спонсор из-за перехода в ЦСКА
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Шведский баскетболист Юнас Йеребко лишился одного из спонсоров из-за перехода в московский ЦСКА, сообщает издание SVT.
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Шведский баскетболист Юнас Йеребко лишился одного из спонсоров из-за перехода в московский ЦСКА, сообщает издание SVT.
Источник отмечает, что сотрудничество с форвардом прекратила шведская компания по производству напитков Nocco.
«С понедельника мы прекращаем сотрудничество с Йеребко из-за его решения играть в России», — заявил менеджер по маркетингу Nocco, слова которого приводит SVT.
Йеребко подписал контракт с ЦСКА 30 марта. Ранее 35-летний баскетболист представлял «Химки» с 2019 по январь 2021 года, после чего не выступал на высоком уровне. До этого играл за клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Детройт», «Бостон», «Юта» и «Голден Стэйт».