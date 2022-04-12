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21:52 (мск), источник: Sport24

Джен Псаки высказалась об аресте американской баскетболистки Грайнер в России

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки высказался об аресте американской баскетболистки Бриттни Грайнер в аэропорту Шереметьево.

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Напомним, Грайнер инкриминируется контрабанда гашишного масла. Ей грозит 10 лет тюрьмы.

Псаки выразила сомнения, что Россия позволит баскетболистке вернуться в США, «История наших взаимоотношений может сказаться на возможности вернуть наших граждан домой. Мы продолжаем настаивать на том, чтобы нам предоставляли постоянный и своевременный консульский доступ ко всем гражданам США, задержанным в России. Мы активно занимаемся этим делом и часто контактируем с юридической командой мисс Грайнер», — цитирует пресс-секретаря BBC.

31-летняя Бриттни Грайнер выступает за американский «Финикс Меркури» и екатеринбургский УГМК.

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