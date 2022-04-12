Джен Псаки высказалась об аресте американской баскетболистки Грайнер в России

Псаки выразила сомнения, что Россия позволит баскетболистке вернуться в США, «История наших взаимоотношений может сказаться на возможности вернуть наших граждан домой. Мы продолжаем настаивать на том, чтобы нам предоставляли постоянный и своевременный консульский доступ ко всем гражданам США, задержанным в России. Мы активно занимаемся этим делом и часто контактируем с юридической командой мисс Грайнер», — цитирует пресс-секретаря BBC.