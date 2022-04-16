Баскетболисты ЦСКА выиграли регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

Самым результативным игроком у хозяев стал Аллерик Фримен, набравший 10 очков. В составе минского клуба больше всех очков набрал Евгений Беляков (18).

ЦСКА завершил регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ серией из девяти побед и занял первое место в турнирной таблице с 15 победами в 18 встречах. «Цмоки-Минск» потерпел шестое поражение подряд и занял девятое место с тремя победами в 18 встречах.

По итогам регулярного чемпионата в плей-офф вышли лучшие восемь команд из десяти участвующих. Ранее эстонский «Калев» и польская «Зелена Гура» отказались от участия в Единой лиге ВТБ.

Соперник ЦСКА по четвертьфиналу определится после окончания всех матчей регулярного чемпионата. Матчи плей-офф начнутся 22 апреля. В четвертьфинале, полуфинале и матче за третье место команды сыграют серии до трех побед. В финале состоится серия до четырех побед.