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15:56 (мск), источник: ТАСС

Баскетболисты ЦСКА выиграли регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА дома в субботу победил «Цмоки-Минск» со счетом 101:54 в заключительном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком у хозяев стал Аллерик Фримен, набравший 10 очков. В составе минского клуба больше всех очков набрал Евгений Беляков (18).

ЦСКА завершил регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ серией из девяти побед и занял первое место в турнирной таблице с 15 победами в 18 встречах. «Цмоки-Минск» потерпел шестое поражение подряд и занял девятое место с тремя победами в 18 встречах.

По итогам регулярного чемпионата в плей-офф вышли лучшие восемь команд из десяти участвующих. Ранее эстонский «Калев» и польская «Зелена Гура» отказались от участия в Единой лиге ВТБ.

Соперник ЦСКА по четвертьфиналу определится после окончания всех матчей регулярного чемпионата. Матчи плей-офф начнутся 22 апреля. В четвертьфинале, полуфинале и матче за третье место команды сыграют серии до трех побед. В финале состоится серия до четырех побед.

В предыдущий раз ЦСКА удавалось победить в регулярном чемпионате в сезоне-2018/19. Клуб является 11-кратным чемпионом Единой лиги ВТБ. «Цмоки-Минск» участвует в Единой лиге ВТБ с 2010 года, клубу ни разу не удавалось выйти в плей-офф.

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