Плей-офф Единой лиги ВТБ стартует в пятницу

ТАСС, 22 апреля. Плей-офф баскетбольный Единой лиги ВТБ стартует двумя матчами в пятницу. В Москве ЦСКА примет «Нижний Новгород», а краснодарский «Локомотив-Кубань» дома сыграет против пермской «Пармы».

В других играх плей-офф петербургский «Зенит» сыграет с красноярским «Енисеем», а казанский УНИКС встретится с саратовским «Автодором».

Четвертьфинал в этом году пройдет в формате серий до трех побед. Это традиционная форма его проведения, однако в предыдущем сезоне полуфиналисты определялись в сериях до двух побед. В прошлом году ЦСКА в серии с «Нижним Новгородом» дошел до решающего матча. Москвичи с трудом выиграли ту встречу (79:75), но затем в сериях до трех побед уверенно победили «Зенит» (3−1) и УНИКС (3−0).

ЦСКА и в этом году является главным фаворитом плей-офф: команда одержала девять побед в последних девяти матчах и вырвала у УНИКСа первое место по итогам регулярного сезона. Благодаря этому успеху армейцы получили преимущество домашней площадки на каждом этапе плей-офф.

«Преимущество в плей-офф для нас заключается в том, что на первые две игры не надо ехать, но это не гарантия, надо все доказывать на паркете. Мы не всегда заканчивали сезон на первом месте, так что готовы к любым обстоятельствам», — сказал главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис на пресс-конференции по итогам последнего матча регулярного чемпионата.

Расклады четвертьфиналов

Команды из первой четверки турнирной таблицы по итогам регулярного чемпионата (ЦСКА, УНИКС, «Зенит», «Локомотив-Кубань») кажутся фаворитами своих пар. ЦСКА, УНИКС и «Зенит» играют на высоком уровне не только в Единой лиге ВТБ, но и на международной арене: до исключения российских команд из Евролиги они претендовали на выход в четвертьфинал главного клубного европейского турнира. «Локомотив-Кубань» в этом году в Евролиге не играл, но краснодарцы имеют богатый опыт выступления в этом турнире и являются обладателями бронзы соревнований 2016 года.

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко в беседе с ТАСС выразил надежду на то, что в четвертьфинале не будет «сухих» серий. «Ждем ярких игр, все команды из нижней четверки дома играют на высоком уровне, для своих фанатов и выкладываются по полной. Будем надеяться, что “сухих” серий в первом круге не будет», — сказал Кущенко.

Сюрпризы в плей-офф может принести массовый отъезд легионеров из российских команд. Как отмечал Итудис, команды начинали сезон в одном составе, а заканчивают в другом. В таких условиях, по мнению двукратного серебряного призера чемпионатов мира Виталия Носова, чемпионом может стать «Нижний Новгород», который возглавляет главный тренер сборной России серб Зоран Лукич.

«Конечно, отъезд иностранцев из наших команд может повлиять на расклад сил в чемпионате России. У “Нижнего Новгорода” появляется шанс стать чемпионом России, потому что они практически единственная команда в лиге, которая занималась развитием российских игроков. Они имеют сейчас самое большое представительство в сборной, это не потому, что их тренер возглавляет национальную команду, а потому, что они не сидят на лавке, играют», — отметил Носов.

Новый формат

Единая лига ВТБ постоянно экспериментирует с форматом плей-офф. В 2018 году формат плей-офф был таким же, как и в Евролиге: сначала провели четвертьфинал до трех побед, а затем полуфиналисты разыгрывали между собой один матч, после чего проигравшие команды встречались в игре за третье место, а победители играли за главный трофей.

«Финал четырех» в Единой лиге ВТБ также проводился в первые годы существования турнира, именно в этом формате единственный раз победителем турнира стал не ЦСКА. В 2011 году москвичи уступили в финале подмосковным «Химкам» со счетом 64:66, однако эта победа не позволила клубу из Московской области стать чемпионом России, так как до 2014 года победитель национального первенства определялся не по итогам розыгрыша Единой лиги ВТБ, а в турнире Профессиональной баскетбольной лиги.

Организаторы Единой лиги ВТБ не обошлись без новшеств и в этом году. В нынешнем сезоне четвертьфиналы и полуфиналы пройдут в формате серии до трех побед, а победителем турнира впервые станет команда, выигравшая в финальной серии четыре матча. Также впервые третье место разыграется в серии до трех побед. Ранее обладатель бронзы определялся либо в рамках «Финала четырех», либо его выигрывал проигравший полуфиналист, который оказался выше по итогам регулярного чемпионата.