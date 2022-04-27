«В душе я русский»: уроженец Донецка пошел на конфликт с ЦСКА
Неожиданный скандал разгорелся в нашем баскетболе. Российско-американский форвард Джоэль Боломбой отказался возвращаться в ЦСКА и пошел на открытую конфронтацию с армейцами.
Неожиданный скандал разгорелся в нашем баскетболе. Российско-американский форвард Джоэль Боломбой отказался возвращаться в ЦСКА и пошел на открытую конфронтацию с армейцами.
Сам скандал берет свои корни с момента обострения ситуации на Украине. Сразу несколько игроков покинули расположение ЦСКА. Среди отбывших спортсменов оказался и Боломбой. Клуб заявил, что «такие действия являются нарушением условий контракта, но ЦСКА с пониманием относится к персональной ситуации каждого из баскетболистов». Статус соглашений с игроками предложили решить, когда политическое и спортивное положение дел нормализуется.
С тех пор Джоэль находился в США. Спустя два месяца ЦСКА решил вернуть игроков. Боломбой в социальных сетях показал письмо от клуба, в котором говорится, что его просят вернуться в расположение команды до 1 мая. В ином случае к игроку будут применены санкции, которые предусмотрены в договоре.
«Убирайтесь! Я уже говорил, что не вернусь. Вы пытаетесь заставить баскетболистов делать то, что вам нужно, угрожая и наказывая их. Когда ситуация между Россией и Украиной обострилась, вы сказали команде, что мы можем уехать, и вы все поймете», — резко ответил клубу Боломбой.
Боломбой родился в Донецке, хотя его родители не являются украинцами. Мама Джоэля — россиянка, а отец родом из Конго. Когда ему было четыре года, то семья приняла решение переехать в США, где он и начался заниматься баскетболом.
Форвард перебрался в ЦСКА из НБА летом 2018 года, а клуб сразу же запустил процесс получения российского паспорта для игрока. Уже в декабре он дебютировал за сборную России и не считался легионером.
Еще в 2019 году во время работы на матчах армейцев в Евролиге я с удивлением обнаружил, что несмотря на место рождения и гражданство матери, Боломбой не говорит на русском языке. Сам форвард объяснял это тем, что в семье он разговаривает на английском и французском, а на русском не говорил с момента переезда из Донецка. Конечно, базовые слова по типу «привет» и «спасибо» он знает, но изъясняться на русском не может. Все его интервью во время карьеры в России были даны на английском языке.
До дебюта за сборную России он даже вызывался в национальную команду Украины и был в расширенном составе на Евробаскет в 2017 году, но так и не попал в окончательную заявку на турнир.
«Если спрашивать, кто я в душе — русский или украинец, то я — определенно русский», — смело заявлял Боломбой после подписания контракта с ЦСКА.
Боломбой стал первым игроком, который пошел на открытый конфликт с ЦСКА после изменения ситуации на Украине. Военные действия уже вынудили нескольких иностранцев покинуть стан армейцев. Каждый из них после ухода благодарил клуб за понимание сложившейся ситуации и не высказывал претензий.
Судя по настрою Джоэля, возвращаться в клуб он не намерен. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до конца сезона-2021/22. Вероятно, игроку остается только выплатить ЦСКА прописанный в документах штраф и дождаться окончания соглашения. Но история на этом может не закончиться, если одна из сторон после этого пойдет добиваться правоты в Спортивный арбитражный суд (CAS).