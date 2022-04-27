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27 апреля, источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Московский ЦСКА одержал победу над «Нижним Новгородом» и вышел в полуфинал плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 88:75 (22:23, 28:22, 15:15, 23:15). В составе победителей самым результативным игроком стал Алексей Швед, набравший 20 очков. У гостей 18 очков в активе Антона Астапковича.

Счет в серии до трех побед стал 3−0 в пользу московского клуба.

Ранее в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ вышел краснодарский «Локомотив-Кубань».

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