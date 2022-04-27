ЦСКА вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 88:75 (22:23, 28:22, 15:15, 23:15). В составе победителей самым результативным игроком стал Алексей Швед, набравший 20 очков. У гостей 18 очков в активе Антона Астапковича.