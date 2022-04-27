ЦСКА вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Московский ЦСКА одержал победу над «Нижним Новгородом» и вышел в полуфинал плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Московский ЦСКА одержал победу над «Нижним Новгородом» и вышел в полуфинал плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 88:75 (22:23, 28:22, 15:15, 23:15). В составе победителей самым результативным игроком стал Алексей Швед, набравший 20 очков. У гостей 18 очков в активе Антона Астапковича.
Счет в серии до трех побед стал 3−0 в пользу московского клуба.
Ранее в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ вышел краснодарский «Локомотив-Кубань».