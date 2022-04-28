«Зенит» вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Петербургский «Зенит» одержал победу над красноярским «Енисеем» и вышел в полуфинал плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Петербургский «Зенит» одержал победу над красноярским «Енисеем» и вышел в полуфинал плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Третья встреча серии, прошедшая в Красноярске, завершилась со счетом 82:55 (21:15, 17:15, 22:14, 22:11). В составе победителей самым результативным игроком стал Александр Пойтресс, набравший 18 очков. У гостей 15 баллов в активе Тимофея Герасимова.
Счет в серии до трех побед стал 3−0 в пользу петербургского клуба.
Ранее в полуфинал турнира вышли краснодарский «Локомотив-Кубань» и московский ЦСКА.