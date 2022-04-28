Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Манчестер Юнайтед
Челси
Футбол. Еврокубки
22:00
РБ Лейпциг
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
22:00
Лестер
Рома
Футбол. Еврокубки
22:00
Фейеноорд
Марсель
Хоккей. НХЛ
29.04
Айлендерс
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
29.04
Бостон
Баффало
Хоккей. НХЛ
29.04
Каролина
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
29.04
Оттава
Флорида
Хоккей. НХЛ
29.04
Коламбус
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
29.04
Миннесота
Калгари
Хоккей. НХЛ
29.04
Колорадо
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
29.04
Эдмонтон
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
29.04
Ванкувер
Лос-Анджелес
Все события
Фоторепортажи
19«Спартак» выбил ЦСКА из Кубка России
35Бойкот фанатов, Федун с женой на трибуне, воссоединение Березуцких. «Спартак» — ЦСКА: фото
18:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Петербургский «Зенит» одержал победу над красноярским «Енисеем» и вышел в полуфинал плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Третья встреча серии, прошедшая в Красноярске, завершилась со счетом 82:55 (21:15, 17:15, 22:14, 22:11). В составе победителей самым результативным игроком стал Александр Пойтресс, набравший 18 очков. У гостей 15 баллов в активе Тимофея Герасимова.

Счет в серии до трех побед стал 3−0 в пользу петербургского клуба.

Ранее в полуфинал турнира вышли краснодарский «Локомотив-Кубань» и московский ЦСКА.

 'Эскортницы, 100%': комментатор унизил спортсменок из России в прямом эфире
'Людей жгли, а он хохотал': как звездный футболист стал фашистским палачом
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь