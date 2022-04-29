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21:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Определились полуфинальные пары Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Стали известны полуфинальные пары баскетбольной Единой лиги ВТБ.

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Источник: Спорт РИА Новости

В первом полуфинале в серии до трех побед встретятся ЦСКА и краснодарский «Локомотив-Кубань», во втором — петербургский «Зенит» и казанский УНИКС.

ЦСКА и «Зенит» начнут серии дома. Третий и, если потребуется, четвертый матч плей-офф пройдут на площадках «Локомотива-Кубани» и УНИКСа. Плей-офф турнира закончится не позднее 5 июня.

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