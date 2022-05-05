ЦСКА вырвал победу в первом матче полуфинальной серии с «Локомотивом-Кубань»

Первая четверть получилась равной, никому из команд не удалось выйти вперёд. Но к большому перерыву ЦСКА оторвался на девять очков. В третьей четверти гости немного сократили отрыв, а в четвёртой десятиминутке даже выходили вперёд. Но в концовке ЦСКА удалось вырвать победу.