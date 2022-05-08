Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетико
Реал
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
ПСЖ
Труа
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Верона
Милан
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
РБ Лейпциг
Аугсбург
40
Хоккей. НХЛ
3-й период
Бостон
Каролина
32
Хоккей. НХЛ
23:30
Сент-Луис
Миннесота
Футбол. Зарубежный
19:30
Эспаньол
Осасуна
11
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
Рубин
10
Футбол. Зарубежный
19:00
Салернитана
Кальяри
11
Футбол. Зарубежный
18:30
Бавария
Штутгарт
22
Футбол. Зарубежный
18:30
Манчестер Сити
Ньюкасл Юнайтед
50
Футбол. Зарубежный
18:05
Лорьян
Марсель
03
Хоккей. НХЛ
9.05
Тампа-Бэй
Торонто
Футбол. Зарубежный
17:15
Вильярреал
Севилья
11
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т
Краснодар
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Боруссия М
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Анже
Бордо
41
Футбол. Зарубежный
16:00
Клермон Фут
Монпелье
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Ланс
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Арсенал
Лидс
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Лестер
Эвертон
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Норвич
Вест Хэм Юнайтед
04
Футбол. Зарубежный
16:00
Венеция
Болонья
43
Футбол. Зарубежный
15:00
Хетафе
Райо Вальекано
00
Хоккей. НХЛ
9.05
Лос-Анджелес
Эдмонтон
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Ростов
00
Футбол. Зарубежный
14:00
Метц
Лион
32
Футбол. Зарубежный
13:30
Специя
Аталанта
13
Все события
Фоторепортажи
11Девятикратные
8«Барселона» разгромила «Реал» на «Сантьяго Бернабеу»
18:17 (мск), источник: ТАСС

Баскетболисты «Зенита» победили УНИКС, сравняв счет в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

Счет в серии до трех побед стал 1−1.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 8 мая. Баскетболисты петербургского «Зенита» обыграли казанский УНИКС со счетом 76:67 во втором матче полуфинала Единой лиги ВТБ и сравняли счет в серии. Встреча прошла в воскресенье в Санкт-Петербурге на «Сибур-арене».

Самым результативным игроком в составе «Зенита» стал Билли Бэрон, набравший 18 очков. В составе УНИКСа больше всех очков на счету Лоренцо Брауна (25).

Счет в серии до трех побед стал 1−1. В первом матче УНИКС победил со счетом 74:65. Следующий матч пройдет в Казани 11 мая.

По итогам регулярного чемпионата «Зенит» занял второе место, УНИКС — третье. Ранее команда из Петербурга дважды победила казанцев в регулярном чемпионате (97:81, 84:80) и один раз — в Евролиге (70:69).

УНИКС выступает в Единой лиге ВТБ с 2010 года, казанский клуб четыре раза становился серебряным и трижды — бронзовым призером турнира. «Зенит» выступает в Единой лиге ВТБ с 2014 года, петербургская команда четыре раза становилась бронзовым призером турнира.

Плей-офф Единой лиги ВТБ завершится не позднее 5 июня. В полуфиналах и играх за третье место команды сыграют серии до трех побед. Финальная серия будет длиться до четырех побед.

 Божович о судействе матча со "Спартаком": это победа Безбородова и его коллег на VAR
Мне кажется, что судьи испортили результат боя: Дэйна Уайт поддержал Петра Яна
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь