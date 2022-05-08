Баскетболисты «Зенита» победили УНИКС, сравняв счет в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

ТАСС, 8 мая. Баскетболисты петербургского «Зенита» обыграли казанский УНИКС со счетом 76:67 во втором матче полуфинала Единой лиги ВТБ и сравняли счет в серии. Встреча прошла в воскресенье в Санкт-Петербурге на «Сибур-арене».

Самым результативным игроком в составе «Зенита» стал Билли Бэрон, набравший 18 очков. В составе УНИКСа больше всех очков на счету Лоренцо Брауна (25).

Счет в серии до трех побед стал 1−1. В первом матче УНИКС победил со счетом 74:65. Следующий матч пройдет в Казани 11 мая.

По итогам регулярного чемпионата «Зенит» занял второе место, УНИКС — третье. Ранее команда из Петербурга дважды победила казанцев в регулярном чемпионате (97:81, 84:80) и один раз — в Евролиге (70:69).

УНИКС выступает в Единой лиге ВТБ с 2010 года, казанский клуб четыре раза становился серебряным и трижды — бронзовым призером турнира. «Зенит» выступает в Единой лиге ВТБ с 2014 года, петербургская команда четыре раза становилась бронзовым призером турнира.