Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
04:30
Нэшвилл
Колорадо
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
Калгари
Футбол. Зарубежный
9.05
Фиорентина
Рома
20
Футбол. Кубок России
16:30
Динамо
Алания
Все события
Фоторепортажи
8«Барселона» разгромила «Реал» на «Сантьяго Бернабеу»
35Бойкот фанатов, Федун с женой на трибуне, воссоединение Березуцких. «Спартак» — ЦСКА: фото
9 мая, источник: Спорт РИА Новости

Баскетболисты ЦСКА добирались в Краснодар на матч Лиги ВТБ 12 часов

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Баскетболисты московского ЦСКА потратили 12 часов на дорогу до Краснодара, где во вторник проведут третий матч серии полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубанью».

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Команда отправилась на матч в воскресенье в 10 утра, а прибыла на место в 10 вечера. Из-за приостановки работы аэропортов в ряде городов на юге России в связи с распоряжением Росавиации москвичи совершили перелет до Ставрополя, откуда на автобусе отправились до Краснодара.

«Мы приехали на день раньше, чтобы игроки могли отдохнуть. Впервые за очень долгое время мы ехали на автобусе почти шесть часов. Но мы в хорошем режиме, игроки собраны, у нас есть время на отдых, терапии и встречи», — сказал главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис, которого цитирует официальный сайт армейцев.

ЦСКА ведет в серии до трех побед со счетом 2−0. В другой полуфинальной серии между казанским УНИКСом и петербургским «Зенитом» счет равный — 1−1.

 Кузнецов и Овечкин поглумились над лучшим клубом НХЛ. Грядет сенсация?
Жуткое падение футболиста во время игры едва не обернулось трагедией: видео
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь