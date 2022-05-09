Баскетболисты ЦСКА добирались в Краснодар на матч Лиги ВТБ 12 часов

Команда отправилась на матч в воскресенье в 10 утра, а прибыла на место в 10 вечера. Из-за приостановки работы аэропортов в ряде городов на юге России в связи с распоряжением Росавиации москвичи совершили перелет до Ставрополя, откуда на автобусе отправились до Краснодара.

«Мы приехали на день раньше, чтобы игроки могли отдохнуть. Впервые за очень долгое время мы ехали на автобусе почти шесть часов. Но мы в хорошем режиме, игроки собраны, у нас есть время на отдых, терапии и встречи», — сказал главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис, которого цитирует официальный сайт армейцев.