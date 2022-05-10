Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Гранада
Атлетик
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Валенсия
Бетис
00
Футбол. Зарубежный
22:00
Астон Вилла
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
22:30
Барселона
Сельта
Футбол. Кубок России
16:30
Динамо
Алания
30
Хоккей. НХЛ
11.05
Каролина
Бостон
Хоккей. НХЛ
11.05
Торонто
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
11.05
Миннесота
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
11.05
Эдмонтон
Лос-Анджелес
Все события
Фоторепортажи
26«Динамо» проиграло «Спартаку» в дерби
19«Спартак» выбил ЦСКА из Кубка России
16:56 (мск), источник: Sport24

«Локомотив-Кубань» обыграл ЦСКА и сократил отставание в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

В третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» одержал победу над ЦСКА.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая 10 мая на арене в Краснодаре, завершилась со счетом 94:82 (21:25, 33:24, 17:17, 23:16) в пользу баскетболистов «Локомотива».

Самым результативным игроком матча стал форвард краснодарцев Джонатан Мотли, набравший 33 очка. У армейцев 19 очков очков в активе Уилла Клайберна.

В серии до трех побед счет 2−1 в пользу московской команды. Следующая игра состоится также в Краснодаре 12 мая.

 Болельщица полностью оголила грудь на стадионе, сделав откровенное фото во время матча чемпионата Испании
«Спала с футболистами? А порно любишь?» Экс-сотрудница ЦСКА, снимавшаяся в Playboy, ответила на откровенные вопросы
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь