«Локомотив-Кубань» обыграл ЦСКА и сократил отставание в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

Встреча, прошедшая 10 мая на арене в Краснодаре, завершилась со счетом 94:82 (21:25, 33:24, 17:17, 23:16) в пользу баскетболистов «Локомотива».

Самым результативным игроком матча стал форвард краснодарцев Джонатан Мотли, набравший 33 очка. У армейцев 19 очков очков в активе Уилла Клайберна.