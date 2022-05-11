«Зенит» вышел вперед в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против УНИКСа

Встреча в Казани завершилась со счетом 68:67 (16:21, 19:14, 19:16, 14:16) в пользу петербургского клуба. Самым результативным игроком матча стал защитник УНИКСа Лоренцо Браун, на счету которого 21 очко. В составе соперника больше всех набрал форвард Александер Пойтресс (18).