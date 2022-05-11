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11 мая, источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» вышел вперед в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против УНИКСа

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» обыграл казанский УНИКС в третьем полуфинальном матче Единой лиги ВТБ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Казани завершилась со счетом 68:67 (16:21, 19:14, 19:16, 14:16) в пользу петербургского клуба. Самым результативным игроком матча стал защитник УНИКСа Лоренцо Браун, на счету которого 21 очко. В составе соперника больше всех набрал форвард Александер Пойтресс (18).

Счет в серии до трех побед стал 2−1 в пользу «Зенита». Четвертый матч пройдет 13 мая в Казани.

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