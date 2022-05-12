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18:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Компания Nike разрывает контракт с ПБК ЦСКА

Американская компания Nike в одностороннем порядке разрывает контракт с ПБК ЦСКА. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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Источник: РИА "Новости"

«Инициатор расторжения — Nike. Сейчас решаются нюансы прекращения сотрудничества. При этом до сих пор непонятно, будет ли ЦСКА выступать в форме от Nike в следующем сезоне. Есть вероятность, что клуб закупит форму без контракта с производителем», — добавил источник «Чемпионата».

ЦСКА вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ, где проводит серию с «Локомотивом-Кубань». На данный момент счёт в серии — 2−1 в пользу московского клуба. Следующий матч пройдёт в Краснодаре сегодня, 12 мая. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.

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