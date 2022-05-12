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12 мая, источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА стал первым финалистом Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Баскетбольный клуб ЦСКА обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» в четвертом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ и вышел в финал турнира.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Краснодаре закончилась со счетом 94:84 (17:30, 34:16, 25:17, 18:21) в пользу армейцев. Самым результативным на площадке стал защитник «Локомотива-Кубани» Эррик Макколлум, на счету которого 34 очка. У победителей по 21 очку набрали Алексей Швед и Уилл Клайберн.

Счет в серии до трех побед стал 3−1 в пользу ЦСКА.

Во втором полуфинале петербургский «Зенит» ведет со счетом 2−1 в серии против казанского УНИКСа.

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