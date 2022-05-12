ЦСКА стал первым финалистом Единой лиги ВТБ

Встреча в Краснодаре закончилась со счетом 94:84 (17:30, 34:16, 25:17, 18:21) в пользу армейцев. Самым результативным на площадке стал защитник «Локомотива-Кубани» Эррик Макколлум, на счету которого 34 очка. У победителей по 21 очку набрали Алексей Швед и Уилл Клайберн.