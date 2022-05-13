«Зенит» вышел в финал Единой лиги ВТБ

Встреча в Казани закончилась со счетом 75:69 (17:18, 23:19, 17:16, 18:16) в пользу гостей. Самым результативным игроком встречи стал игрок «Зенита» Джордан Лойд, набравший 22 очка. В составе хозяев площадки дабл-даблы сделали Уильям Мосли (16 очков, 10 подборов) и Марио Хезонья (15 очков, 11 подборов). Самым результативным игроком в составе УНИКСа стал Лоренцо Браун — 19 очков.

Счет в серии до трех побед стал 3−1 в пользу «Зенита». В финале баскетболисты из Санкт-Петербурга встретятся с московским ЦСКА.

«Зенит» впервые вышел в финал Единой лиги ВТБ. ЦСКА выиграл 11 розыгрышей из 13 («Химки» победили в сезоне-2010/11, сезон-2020/21 был досрочно завершен из-за пандемии).