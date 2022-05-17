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16:05 (мск), источник: Sport24

Четыре клуба подали заявки на вступление в Единую лигу ВТБ

Баскетбольные клубы МБА, «Руна» (оба — Москва), екатеринбургский «Уралмаш» и «Самара» подали заявки на вступление в Единую лигу ВТБ.

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Источник: Sport24

«Решение о новых участниках будет принято на заседании совета лиги по окончании сезона», — сообщил источник ТАСС.

Нынешний сезон Единой лиги ВТБ начали 12 клубов, польская «Зелена Гура» и эстонский «Калев» вышли из состава участников по ходу турнира из-за ситуации на Украине.

МБА, «Руна», «Уралмаш» и «Самара» выступают в Суперлиге-1 — втором по силе дивизионе российского баскетбола.

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