Четыре клуба подали заявки на вступление в Единую лигу ВТБ

«Решение о новых участниках будет принято на заседании совета лиги по окончании сезона», — сообщил источник ТАСС.

Нынешний сезон Единой лиги ВТБ начали 12 клубов, польская «Зелена Гура» и эстонский «Калев» вышли из состава участников по ходу турнира из-за ситуации на Украине.