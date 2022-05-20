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20 мая, источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА победил «Зенит» в первом матче финала плей-офф Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Баскетболисты московского ЦСКА одержали победу над санкт-петербургским «Зенитом» в первом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в московском дворце «Мегаспорт» завершилась со счетом 83:59 (20:8, 26:22, 16:18, 21:11) в пользу хозяев паркета. Самым результативным игроком матча стал армеец Каспер Уэйр, набравший 25 очков. У гостей 13 очков набрал Джордан Лойд.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу армейцев. Вторая игра пройдет 22 мая в Москве.

ЦСКА занял первое место в регулярном чемпионате и является действующим чемпионом Единой Лиги ВТБ, а также 11-кратным победителем турнира. «Зенит» в минувшей «релулярке» стал вторым. Кроме армейцев, в турнире побеждали лишь «Химки» в 2011 году.

В серии за третье место казанский УНИКС выигрывает у «Локомотива-Кубани» со счетом 90:75 (1−0 в серии).

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