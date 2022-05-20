ЦСКА победил «Зенит» в первом матче финала плей-офф Единой лиги ВТБ

Встреча в московском дворце «Мегаспорт» завершилась со счетом 83:59 (20:8, 26:22, 16:18, 21:11) в пользу хозяев паркета. Самым результативным игроком матча стал армеец Каспер Уэйр, набравший 25 очков. У гостей 13 очков набрал Джордан Лойд.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу армейцев. Вторая игра пройдет 22 мая в Москве.

ЦСКА занял первое место в регулярном чемпионате и является действующим чемпионом Единой Лиги ВТБ, а также 11-кратным победителем турнира. «Зенит» в минувшей «релулярке» стал вторым. Кроме армейцев, в турнире побеждали лишь «Химки» в 2011 году.