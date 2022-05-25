«Зенит» одержал первую победу в финальной серии Единой лиги ВТБ против ЦСКА

В составе победителей самым результативным игроком стал Джордан Мики, набравший 23 очка. У московской команды дабл-дабл оформил Никола Милутинов (14 очков и 12 подборов).

ЦСКА сохраняет лидерство в финальной серии — 2−1. Следующий матч пройдет также в Санкт-Петербурге и состоится 27 мая.