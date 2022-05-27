«Зенит» и ЦСКА выдали лучший матч в истории Единой лиги. Два овертайма и сумасшедшие спасения

В Санкт-Петербурге состоялся четвертый матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором московский ЦСКА вырвал победу у местного «Зенита» во втором овертайме (111:110, 3−1). Победу армейцам принес точный бросок Каспера Уэйра под сирену. Лучшими в составе победителей стали Уилл Клайберн (33 очка, 6 подборов), Алексей Швед (21 очко, 10 передач) и Никола Милутинов (20 очков, 17 подборов). Защитник «Зенита» Билли Бэрон трехочковым попаданием перевел игру в первый овертайм и завершил матч с 28 очками (6 из 8 из-за дуги). Сергей Карасев отметился 25 очками и 5 подборами.

Мощный конкурент

В третьей игре серии «Зенит» наконец-то показал те качества, которые могут позволить команде справиться с действующим чемпионом. Джордан Мики разбирался с Семеном Антоновым один на один в трехсекундной зоне (странно, почему Чави Паскуаль не использовал этот козырь в Москве), Сергей Карасев показал великолепный процент дальних попаданий (5/7), прошло несколько излюбленных комбинаций под Билли Бэрона, лидерские качества продемонстрировал Джордан Лойд, Алекс Пойтресс и Эрик Бакнер не дали поймать кураж Николе Милутинову. К тому же Паскуаль удивил своего коллегу Димитриса Итудиса новым защитным построением. Все вместе это помогло хозяевам одержать самую крупную победу над армейцами в своей истории — «+14».

Впрочем, чтобы полноценно вернуться в борьбу за золото, сине-бело-голубым было необходимо выиграть и вторую домашнюю игру. Она состоялась в День города Санкт-Петербурга. «СИБУР Арена» заполнена до отказа. Поддержка болельщиков сумасшедшая. Но гораздо увереннее начинает ЦСКА. Каспер Уэйр забивает с фолом, и гости уже ведут «+7». Паскуаль тут же снимает с игры Бакнера и Тайсона Картера. Вышедшие на паркет Денис Захаров и Алекс Пойтресс вносят в игру баланс, а Лойд в мощном проходе сравнивает счет (7:7). Итудис сделал первую замену только за две минуты до конца четверти. В обороне стартовая пятерка не проваливалась, а связка Милутинов — Швед регулярно приносила очки. В огне был и Уэйр, который проводит выдающийся плей-офф. Во многом благодаря американскому разыгрывающему армейцы выигрывают стартовый отрезок с разницей «+6».

Но начало второй четверти — страшный сон для парней Итудиса. «Зенит» делает рывок 9:0 благодаря свежему Бэрону, а Антонов получает нагоняй от тренера за защиту против Пойтресса. Но за счет отличных действий Клайберна и Шведа ЦСКА быстро возвращается в игру. А в середине четверти гости делают ответный рывок и вновь получают преимущество в шесть очков. Паскуалю приходится возвращать Карасева. Сергей стягивает на себя двоих, а Бэрон и Мики друг за другом попадают из-за дуги. Итудис так недоволен, что прямо во время матча просит скаута Дениса Годлевского напомнить защитные взаимодействия Йонасу Йеребко, который не так давно присоединился к команде. А затем тут же использует второй тайм-аут. В итоге за 20 секунд до конца на табло ничья — 44:44. Последняя атака за «Зенитом», который разыгрывает отличную комбинацию, заканчивающуюся броском Карасева (46:44).

Перелом

Напряжение вырастает до предела в середине третьей четверти. Итудис получает технический фол за споры с судьями, а уже в следующей атаке Лойд в проходе отправляет Уэйра в нокаут ударом локтем. Технический фол, который становится третьим для Лойда. Паскуаль снимает своего лидера с игры, выпуская Захарова. Приятно, что в этой ситуации инициативу на себя берет Карасев. Забивает с фолом, но у ЦСКА есть Уэйр, который приносит своей команде четыре очка в одной атаке после необязательного нарушения Билли Бэрона. А после перехвата Швед увеличивает преимущество ЦСКА до пяти очков. Лойд тут же возвращается в игру, но ЦСКА уже не остановить. Точный трехочковый Клайберна. Паскуалю приходится реагировать тайм-аутом. Но в этот раз минутный перерыв не работает. Антонов забрасывает важнейший трехочковый, а в концовке Клайберн берет подбор под кольцом и поражает кольцо с сопротивлением. Армейцы выигрывают десятиминутку с разницей «+9».

Зачастую в баскетболе, кто выигрывает третью четверть, тот выигрывает и матч. К тому же в первой же атаке Карасев получает болезненный удар в глаз и какое-то время не может продолжить игру. Казалось, «Зенит» обречен, но поддержка пяти тысяч фанатов делает сверхъестественные вещи. На подвиг команду заряжают россияне. Зубков и Фридзон великолепны в обороне, Карасев возвращается в игру и приносит команде важные очки. В итоге за две минуты до конца преимущество гостей сокращается до трех очков. А вот что было дальше, сложно описать словами. Одни эмоции. Хозяева каким-то чудом спасают игру, забив три трехочковых подряд. Бэрон переводит игру в овертайм и дарит болельщикам надежду.

Развязка

В дополнительной пятиминутке преимущество было у ЦСКА. За 3,5 секунды до сирены при «-3» Джордан Лойд отправился пробивать три штрафных, умно найдя фол. Американец совладал с нервами, попав все три, и команды ушли на второй овертайм (впервые в истории финалов).

Равная борьба длилась до последних секунд. «Зенит» имел шанс сравнять счет в серии, но упустил «+5» на последней минуте. А победный мяч оказался на счету Каспера Уэйра — защитник совершил бросок за 0,2 секунды до сирены, после чего мяч опустился в сетку чужого кольца.

«Это был лучший матч в истории Единой лиги, — отметил “СЭ” Сергей Кущенко. — Нереальные исполнители, сумасшедшая атмосфера в зале, такая красивейшая развязка. Нестандартные решения, которые могли дать победу одной и другой команде. Думаю, все любители баскетбола получили огромное удовольствие. А для меня это лучший подарок на день рождения (сегодня Сергею Кущенко исполнился 61 год. — Прим. “СЭ”). Можно ли сказать, что финальная серия уже удалась? Нет. Думаю, что “Зенит” просто так не сдастся».

Следующая игра состоится 30 мая в Москве.