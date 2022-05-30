«Зенит» победил ЦСКА в пятом матче финала Единой лиги ВТБ

Встреча в Москве завершилась со счетом 97:95 (19:29, 25:16, 26:18, 27:32) в пользу гостей. В составе «сине-бело-голубых» больше всех очков набрал Билли Бэрон (21). У армейцев дабл-дабл оформил Никола Милутинов (15 очков, 10 подборов), его партнер по команде Алексей Швед с 32 очками стал самым результативным игроком матча.