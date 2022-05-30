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30 мая, источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» победил ЦСКА в пятом матче финала Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Баскетболисты петербургского «Зенита» на выезде победили ЦСКА в пятом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Москве завершилась со счетом 97:95 (19:29, 25:16, 26:18, 27:32) в пользу гостей. В составе «сине-бело-голубых» больше всех очков набрал Билли Бэрон (21). У армейцев дабл-дабл оформил Никола Милутинов (15 очков, 10 подборов), его партнер по команде Алексей Швед с 32 очками стал самым результативным игроком матча.

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу армейского клуба. Следующая игра состоится 2 июня в Санкт-Петербурге.

ЦСКА является 11-кратным победителем Единой лиги ВТБ. Также на счету армейского клуба 27 титулов чемпиона России. «Зенит» был образован в 2014 году. Команда из Санкт-Петербурга трижды становилась бронзовым призером турнира.

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