«Зенит» победил ЦСКА в пятом матче финала Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Баскетболисты петербургского «Зенита» на выезде победили ЦСКА в пятом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Баскетболисты петербургского «Зенита» на выезде победили ЦСКА в пятом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.
Встреча в Москве завершилась со счетом 97:95 (19:29, 25:16, 26:18, 27:32) в пользу гостей. В составе «сине-бело-голубых» больше всех очков набрал Билли Бэрон (21). У армейцев дабл-дабл оформил Никола Милутинов (15 очков, 10 подборов), его партнер по команде Алексей Швед с 32 очками стал самым результативным игроком матча.
Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу армейского клуба. Следующая игра состоится 2 июня в Санкт-Петербурге.
ЦСКА является 11-кратным победителем Единой лиги ВТБ. Также на счету армейского клуба 27 титулов чемпиона России. «Зенит» был образован в 2014 году. Команда из Санкт-Петербурга трижды становилась бронзовым призером турнира.