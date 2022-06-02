Текущие события
Хоккей. НХЛ
3.06
Колорадо
Эдмонтон
Футбол. Лига наций
19:00
Грузия
Гибралтар
40
Футбол. Лига наций
19:00
Кипр
Косово
02
Футбол. Лига наций
19:00
Болгария
Северная Македония
11
Футбол. Лига наций
19:00
Эстония
Сан-Марино
20
Футбол. Лига наций
3.06
Казахстан
Азербайджан
Все события
Фоторепортажи
28«Спартак» упустил победу над «Зенитом»
20Аргентина разгромила Италию и выиграла «Финалиссиму»
22:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» обыграл ЦСКА в шестом матче финала Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Баскетболисты петербургского «Зенита» дома обыграли ЦСКА в шестом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге в четверг, завершилась со счетом 82:63 (16:21, 23:12, 20:15, 23:15) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Зенита» Джордан Мики, в активе которого 17 очков. У ЦСКА по 14 очков набрали Никола Милутинов и Алексей Швед.

Счет в серии, которая впервые в истории лиги идет до четырех побед, стал равным — 3−3. Седьмой, решающий матч противостояния пройдет в Москве 5 июня.

ЦСКА ранее никогда не проигрывал в серии плей-офф Единой лиги более двух матчей. Армейцы выиграли 10 титулов чемпионов Единой лиги ВТБ из 11 разыгранных. Только в 2011 году ЦСКА уступил золотые медали подмосковным «Химкам».

«Зенит» ранее ни разу не играл в финале Единой лиги ВТБ, команда является четырехкратным бронзовым призером турнира.

 'Кровь залила бассейн': как мордобой ватерполистов СССР и Венгрии шокировал мир
Американцы травят Овечкина и унижают себя
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь