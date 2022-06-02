«Зенит» обыграл ЦСКА в шестом матче финала Единой лиги ВТБ

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге в четверг, завершилась со счетом 82:63 (16:21, 23:12, 20:15, 23:15) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Зенита» Джордан Мики, в активе которого 17 очков. У ЦСКА по 14 очков набрали Никола Милутинов и Алексей Швед.

Счет в серии, которая впервые в истории лиги идет до четырех побед, стал равным — 3−3. Седьмой, решающий матч противостояния пройдет в Москве 5 июня.

ЦСКА ранее никогда не проигрывал в серии плей-офф Единой лиги более двух матчей. Армейцы выиграли 10 титулов чемпионов Единой лиги ВТБ из 11 разыгранных. Только в 2011 году ЦСКА уступил золотые медали подмосковным «Химкам».