ЦСКА — «Зенит»: во сколько решающий матч финала Единой лиги ВТБ, где смотреть трансляцию

Команды сыграют на стадионе «Мегаспорт» в Москве. Начало встречи запланировано на 14:00 мск.

Этот матч будет решающим в битве за золото Единой лиги ВТБ. После шести встреч счёт в серии 3−3.

В прямом эфире встречу покажет основной телеканал холдинга «Матч». Трансляцию также можно будет посмотреть на официальном сайте лиги.

Напомним, в полуфинале Единой лиги ВТБ ЦСКА оказался сильнее клуба «Локомотив-Кубань» (3−1 в серии), а «Зенит» с тем же счётом в серии прошёл казанский УНИКС.