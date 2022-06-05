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12:00 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА — «Зенит»: во сколько решающий матч финала Единой лиги ВТБ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 5 июня, состоится седьмой матч финальной серии Единой лиги ВТБ сезона-2021/2022, в ходе которого встретятся ЦСКА и «Зенит».

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Источник: РИА "Новости"

Команды сыграют на стадионе «Мегаспорт» в Москве. Начало встречи запланировано на 14:00 мск.

Этот матч будет решающим в битве за золото Единой лиги ВТБ. После шести встреч счёт в серии 3−3.

В прямом эфире встречу покажет основной телеканал холдинга «Матч». Трансляцию также можно будет посмотреть на официальном сайте лиги.

Напомним, в полуфинале Единой лиги ВТБ ЦСКА оказался сильнее клуба «Локомотив-Кубань» (3−1 в серии), а «Зенит» с тем же счётом в серии прошёл казанский УНИКС.

Отметим, что красно-синие ещё ни разу не проигрывали серию плей-офф, поэтому поражение в решающей встрече может стать историческим. Всего за всю историю российского баскетбола ЦСКА уступал титул чемпиона страны лишь одной команде — пермскому «Урал-Грейту».

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