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16:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Матч ЦСКА и «Зенита» побил рекорд 2013 года по посещаемости в плей-офф Единой лиги ВТБ

На седьмом матче финала Единой лиги ВТБ, по ходу которого за золотые медали сражаются московский ЦСКА и «Зенит» из Санкт-Петербурга, установлен рекорд посещаемости.

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Источник: Единая лига ВТБ

По официальным данным на матч пришло 12 231 болельщиков.

Отметим, что предыдущий рекорд матча плей-офф в истории Единой лиги ВТБ принадлежал полуфиналу «Жальгириса» (Литва) и «Локомотива» (Краснодар), который прошёл в Каунасе в мае 2013 года. Тогда на матч пришло 10 121 фанатов баскетбола.

Команды встречаются в Москве на арене «Мегаспорт». После второй десятиминутки счёт в матче 42:44 в пользу «Зенита». После первой четверти санкт-петербуржцы выигрывали со счётом 25:19. Данная встреча является решающей в борьбе за титул.

В полуфинале Единой лиги ВТБ ЦСКА оказался сильнее клуба «Локомотив-Кубань» (3−1 в серии), а «Зенит» с тем же счётом в серии прошёл казанский УНИКС.

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