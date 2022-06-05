«Зенит» выиграл Единую лигу ВТБ впервые в истории, прервав победную серию ЦСКА

В решающем седьмом матче финальной серии плей-офф «Зенит» в гостях нанес поражение 10-кратному чемпиону лиги, московскому ЦСКА. Встреча в Москве закончилась со счетом 81:75 в пользу гостей из Санкт-Петербурга.

Лучшими игроками в составе победителей стали Джордан Мики (19 очков и 9 подборов) и Джордан Лойд (17 очков, 6 подборов, 6 передач и 3 перехвата). У ЦСКА отличились Каспер Уэйр (17 очков) и Никола Милутинов (16 очков и 17 подборов).

«Зенит» прервал серию ЦСКА из девяти подряд чемпионских титулов. До сегодняшнего дня единственной командой, которой удалось обыграть армейцев в финале, были подмосковные «Химки» (сезон-2010/11).