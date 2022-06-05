Гомельский: матч для ЦСКА проиграл Итудис. «Зенит» добыл победу кровью и потом

В решающем, седьмом матче финальной серии с ЦСКА команда из Санкт-Петербурга одержала победу со счётом 81:75 (19:25, 23:19, 20:12). Этот успех стал историческим для подопечных Хавьера Паскуаля — никогда прежде «Зенит» не завоёвывал золотые медали Единой лиги ВТБ.

— «Зенит» заслужил эту победу своей игрой во всей серии. Не сдался ни разу. Когда ЦСКА в начале третьей четверти практически забрал игру в свои руки — «Зенит» не сдался. Я поздравляю «Зенит» с этой победой. Трудовая, кровью и потом добытая, а ещё мастерством Паскуаля. Проиграл игру Итудис, когда неожиданно начал четвёртую четверть, при небольшом преимуществе, слабой пятёркой, которая всё и упустила.