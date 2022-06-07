Уилл Клайберн покинул ЦСКА
ЦСКА официально объявил об уходе из команды форварда Уилла Клайберна (32 года, 201 см).
ЦСКА официально объявил об уходе из команды форварда Уилла Клайберна (32 года, 201 см).
Клайберн дебютировал в составе ЦСКА в 2017 году, перебравшись в Москву из стамбульской «Дарушафаки».
Вершиной карьеры американца стал 2019 год, в котором Клайберн стал одной из ключевых фигур в походе ЦСКА за титулом чемпиона Евролиги, был выбран в первую символическую пятерку турнира и удостоился звания MVP «Финала четырех». Вместе с командой Уилл также выиграл три титула чемпиона Единой лиги ВТБ и России.
Всего в красно-синей форме Клайберн провел 236 матчей (51 в стартовой пятерке), набирал в среднем 12,9 очка, 4,9 подбора, 1,7 передачи и 0,8 перехвата.