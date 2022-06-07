Гомельский назвал 8 кандидатов на пост главного тренера ЦСКА

«Из американцев лучшим вариантом является Куин Снайдер, который объявил об уходе с поста главного тренера “Юты”. Кроме него можно рассматривать бывших игроков ЦСКА, которые проявили себя на тренерском поприще: Вантерпул, Холден или Лэнгдон. Последний и по-русски говорит. Они все представляют себе, что такое ЦСКА и российский баскетбол. Я бы еще назвал Джона Брауна, который сейчас работает аналитиком на ТНТ. Из европейцев — Тринкьери, Джорджевич, Митрович», — написал Гомельский на своем официальном сайте.