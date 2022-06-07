Гомельский назвал 8 кандидатов на пост главного тренера ЦСКА
Спортивный комментатор Владимир Гомельский представил свой список кандидатов на пост главного тренера московского ЦСКА.
Спортивный комментатор Владимир Гомельский представил свой список кандидатов на пост главного тренера московского ЦСКА.
5 июня Димитрис Итудис объявил об уходе с должности главного тренера «армейцев».
«Из американцев лучшим вариантом является Куин Снайдер, который объявил об уходе с поста главного тренера “Юты”. Кроме него можно рассматривать бывших игроков ЦСКА, которые проявили себя на тренерском поприще: Вантерпул, Холден или Лэнгдон. Последний и по-русски говорит. Они все представляют себе, что такое ЦСКА и российский баскетбол. Я бы еще назвал Джона Брауна, который сейчас работает аналитиком на ТНТ. Из европейцев — Тринкьери, Джорджевич, Митрович», — написал Гомельский на своем официальном сайте.
В прошедшем сезоне ЦСКА занял второе место в Единой лиге ВТБ, уступив в финале петербургскому «Зениту».