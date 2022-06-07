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21:30 (мск), источник: Sport24

Гомельский назвал 8 кандидатов на пост главного тренера ЦСКА

Спортивный комментатор Владимир Гомельский представил свой список кандидатов на пост главного тренера московского ЦСКА.

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Источник: Sport24

5 июня Димитрис Итудис объявил об уходе с должности главного тренера «армейцев».

«Из американцев лучшим вариантом является Куин Снайдер, который объявил об уходе с поста главного тренера “Юты”. Кроме него можно рассматривать бывших игроков ЦСКА, которые проявили себя на тренерском поприще: Вантерпул, Холден или Лэнгдон. Последний и по-русски говорит. Они все представляют себе, что такое ЦСКА и российский баскетбол. Я бы еще назвал Джона Брауна, который сейчас работает аналитиком на ТНТ. Из европейцев — Тринкьери, Джорджевич, Митрович», — написал Гомельский на своем официальном сайте.

В прошедшем сезоне ЦСКА занял второе место в Единой лиге ВТБ, уступив в финале петербургскому «Зениту».

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