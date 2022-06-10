2 млрд рублей бюджета, чуткий тренер и возвращение легионеров: как «Зенит» сверг ЦСКА

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Серии до четырех побед в Единой лиге ВТБ раньше вообще не проводили, чтобы не перегружать календарь, но перед этим плей-офф обновили формат, так как из-за отстранения от европейских турниров российским клубам не хватало игр.

«Зенит» не был фаворитом, они проиграли два первых матча в гостях, затем отдали еще один на домашней площадке, но, оказавшись на грани поражения при счете 1:3 в серии, победили в трех играх подряд и взяли первый в истории клуба титул в переполненном московском «Мегаспорте».

Список чемпионов России по баскетболу все еще выглядит однообразно: 27 строчек из 30 занимает ЦСКА. До 2022 г. титул у московской команды отбирал только пермский «Урал-Грейт» в 2001 и 2002 гг. Плюс в 2011 г. подмосковные «Химки» выигрывали Единую лигу ВТБ, но тогда решающие стадии проводили в формате «Финала четырех» — ЦСКА проиграл не серию, а один финальный матч, к тому же остался чемпионом России, поскольку титул разыгрывали отдельно.

Ход Льва Лещенко

«Зенит» — один из самых молодых участников Единой лиги ВТБ. Сильная баскетбольная команда в Петербурге существовала давно, но до 2014 г. это был «Спартак» с историей, полной громких имен — от великого тренера Владимира Кондрашина до одного из самых успешных баскетболистов России — Андрея Кириленко.

Восемь лет назад ситуация изменилась. «Зенит» в Петербурге появился в тот момент, когда финансовые проблемы накрыли сразу два клуба: «Спартак» и подмосковный «Триумф».

Люберецкий «Триумф» существовал с 2007 г., но затем в Подмосковье решили сделать ставку на один клуб от региона — выбрали более успешные «Химки». Почетным президентом «Триумфа» был народный артист РСФСР Лев Лещенко: он, давний любитель баскетбола, активно участвовал в жизни клуба. И в сложной ситуации вместе с президентом Ольгой Антоновой и спортивным директором Андреем Спиридоновым они нашли выход.

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Команду перевезли в Петербург и встроили в структуру футбольного «Зенита». Обо всем договорились в середине июля 2014 г., а осенью почти те же, на ком заканчивался «Триумф», начали новый чемпионат уже в другом городе как «Зенит».

Главным тренером остался один из лучших игроков своего поколения — Василий Карасев, воспитанник ленинградского баскетбола, игравший в «Спартаке» на старте взрослой карьеры. Для него как тренера «Триумф» был первым клубом.

«И месяца не прошло с закрытия “Триумфа”, когда мы узнали, что переезжаем, — вспоминает Карасев в разговоре с “Ведомости. Спортом”. — В “Зенит” перебрались и руководство, и штаб, и больше половины команды. Переезд в структуру футбольного клуба накладывал отпечаток: первое время у нас, например, не было даже самостоятельной эмблемы, финансировали и уделяли внимание по остаточному принципу. В то же время бренд, готовая структура клуба помогли организовать все быстрее и четче».

«Зенит» вместо «Спартака»

В городе новую команду приняли не сразу, рассказывает Карасев: некоторые воспринимали создание баскетбольного «Зенита» на фоне развала «Спартака» негативно. Тем более так вышло, что свой последний матч на топ-уровне спартаковцы провели как раз против «Триумфа», проиграв ему в первом раунде плей-офф 2013/14. Через несколько месяцев та же команда уже выступала в Петербурге как хозяин — под другим названием.

«По сути, это была релокация: сменился клуб, но весь костяк остался. Мы согласились переехать, потому что иначе всем пришлось бы искать работу с нуля, — говорит “Ведомости. Спорту” баскетболист Иван Лазарев, который тогда переезжал из “Триумфа” в “Зенит”. — Поначалу новой команде было не совсем уютно, болельщики в Петербурге относились ревностно. Но мы пришли не на место “Спартака”, а на пустое место, где “Спартака” уже не было».

Переломить ситуацию у «Зенита» получилось благодаря результатам. Первый сезон — пятое место, затем три подряд — третье. Карасев уточняет, что акцент делали на развитие российских игроков, по внутренним правилам старались не брать больше пяти иностранцев. Развитие команды он называет поступательным.

«В первый сезон все друг к другу присматривались. Тогда и дальше мы показывали результат, которого от нас не ждали, — говорил тренер “Зенита” в тот период “Ведомости. Спорту”. — При этом на принципиально новый уровень по бюджету, по амбициям не выходили. Например, в межсезонье не могли пригласить тех, кого хотели, или удержать игроков, которые хорошо себя проявили. В то же время всегда брали баскетболистов не подороже, а не звездных, из которых строили настоящую команду».

Лещенко, которого первое время называли главным болельщиком нового «Зенита», помог команде и в 2017 г.: по информации «Фонтанки», тогда при смене руководства в футбольном клубе и возвращении на руководящий пост Сергея Фурсенко под вопросом было дальнейшее существование баскетбольного проекта, Антонову и Спиридонова уволили, но после звонка Лещенко главе «Газпрома» Алексею Миллеру вернули. А команда продолжила жить, причем уже как отдельное юридическое лицо, дочерняя организация. Тогда же в структуре «Зенита» появилась волейбольная команда.

А руководство баскетбольной сменилось через год — новые управленцы привели клуб к чемпионству.

Скачок под Евролигу

Рост возможностей баскетбольной команды связывают с усилением позиций Павла Одерова — бывшего начальника департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома», а сейчас заместителя генерального директора по внешнеэкономической деятельности «Газпром нефти». Он входит в совет директоров «Зенита» (весной 2022 г. возглавил еще и Федерацию баскетбола Санкт-Петербурга), а оперативным управлением занимается генеральный директор Александр Церковный, которого пригласили из скромного ярославского «Буревестника».

Сезон 2018/19 г. главным тренером начал еще Карасев, но по ходу его сменили на первого иностранца — испанца Жоана Пласу: «Зенит» готовился к выходу на новый уровень.

Карасев в разговоре с «Ведомости. Спортом» отметил, что при нем в клубе не было планов строить команду уровня Евролиги, хотя задачу попасть в главный европейский турнир ставили: для этого нужно было либо выйти в финал Единой лиги ВТБ, либо выиграть Еврокубок — второе по значимости соревнование. Сделать ни того, ни другого не удалось.

Не вышло и у Пласы в 2019 г., но «Зенит» все равно дебютировал в Евролиге: команда получила wild card. Каким образом клубу досталось спецприглашение, неизвестно — Церковный объяснял, что «Зенит» воспользовался возможностью побороться за освободившееся место и добился его за счет совокупности факторов, в том числе удобной логистики, современной «Сибур Арены» и др.

Бюджет «Зенита» понемногу рос год от года после переезда, но главный скачок — в два с лишним раза — произошел, когда сменилось руководство. Клуб все еще уступал по финансам ЦСКА, но уже не уступал лидеру в несколько раз.

Тем не менее первый сезон в Евролиге оказался неудачным: команда шла на последнем месте и даже сменила тренера. А как только пригласили другого испанца — Хавьера Паскуаля, из-за пандемии весь европейский баскетбол встал на паузу, с которой так и не вернулся до следующего сезона.

Сезон 2020/21 г. стал первым шагом к прорыву: «Зенит» выиграл регулярный чемпионат Единой лиги (хотя в плей-офф остановились на ЦСКА в полуфинале) и дошел до ¼ финала Евролиги.

Борьба с усталостью от лидера

«Зенит» эффективно провел период неопределенности марта 2022 г.: когда из-за политической ситуации под вопросом оказалось продолжение работы иностранцев в России, почти все баскетбольные легионеры уехали, а «Зенит» смог многих вернуть. В итоге потеряли только троих европейцев, на шестерых американцев в плей-офф рассчитывать могли.

Кроме того, в команду подписали сразу троих российских ветеранов: 36-летних Виталия Фридзона и Егора Вяльцева, а также 39-летнего Сергея Моню. Все они были близки к завершению профессиональной карьеры, но благодаря «Зениту» вернулись на топ-уровень и добавили команде, которая никогда не играла финальных серий, необходимого опыта. Например, Фридзон стал семикратным чемпионом и первым, кому удалось выиграть Единую лигу ВТБ с тремя разными клубами.

В решающих играх «Зенит» использовал очень широкую ротацию: задействовал по 10−12 баскетболистов. Это нетипично для продвинутых стадий плей-офф, обычно тренеры делят игровое время только между самыми надежными исполнителями, лидерами.

«Не обязательно даже, чтобы все игроки из заявки получали много времени на площадке, важнее роли, — поясняет Лазарев. — “Зениту” удалось наладить отличное взаимопонимание между руководством, тренерами и игроками, в итоге все знали свои задачи и помогали тем, в чем сильны. А опыт проявляется не только в игре, но и в создании микроклимата в раздевалке. Но Моня, например, идеально вписался во все схемы, Фридзон провел очень полезные минуты — тоже за счет опыта. Сила тренера Паскуаля в том, что он смог всем найти лучшее применение».

К каждому матчу финальной серии «Зенит» готовил для ЦСКА что-то новое, обращает внимание Лазарев, сам игравший против питерской команды за казанский УНИКС в полуфинале Единой лиги ВТБ.

«Зенитовцы извлекли пользу, например, и из игр против нас: например, схему обороны вдвоем против индивидуально сильного игрока УНИКСа Марио Хезоньи затем применяли и против лидеров ЦСКА», — обращает внимание Лазарев.