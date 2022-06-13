Евгений Пашутин возглавил баскетбольный клуб «Парма»
Соглашение рассчитано на два года.
Соглашение рассчитано на два года.
ТАСС, 13 июня. Российский специалист Евгений Пашутин назначен главным тренером пермского баскетбольного клуба «Парма». Об этом в понедельник сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение рассчитано на два года с возможностью продления на один сезон.
«Возглавить “Парму” — это большая честь и ответственность, — сказал Пашутин. — Пермский клуб продолжает славные традиции легендарной команды “Урал-Грейт”. В Перми очень любят и болеют за свою команду, пермский болельщик уважает яркий, красивый и победный баскетбол. Хочу поблагодарить руководство пермского клуба — Богуславского Сергея Станиславовича и Башминова Александра Васильевича — за доверие и возможность возглавить “Парму”. Нам предстоит большая работа по всем направлениям для того, чтобы быть боеспособным и голодным до побед коллективом с характером и жаждой борьбы, чтобы быть командой, способной бороться за самые высокие цели и задачи».
«Хочу обратиться и к пермским болельщикам, которые являются самыми энергичными, яркими и любящими свою команду. Мы приложим все усилия, энергию и покажем характер, чтобы команда радовала вас красивой игрой и яркими победами», — добавил специалист.
Пашутину 53 года, ранее он работал главным тренером в петербургском «Спартаке», ЦСКА, казанском УНИКСе, краснодарском «Локомотиве-Кубани», саратовском «Автодоре», итальянском «Канту», также Пашутин возглавлял молодежную и главную сборную России. Предыдущим местом работы специалиста был «Уралмаш» из Свердловской области, ставший чемпионом в Суперлиге-1 — второй по значимости лиге в России.
Под руководством Пашутина молодежная сборная России до 20 лет стала чемпионом Европы, ЦСКА победил в Единой лиге ВТБ в 2010 году, УНИКС и «Локомотив-Кубань» стали победителями Кубка Европы в 2011 и 2013 годах соответственно.