Евгений Пашутин возглавил баскетбольный клуб «Парма»

ТАСС, 13 июня. Российский специалист Евгений Пашутин назначен главным тренером пермского баскетбольного клуба «Парма». Об этом в понедельник сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано на два года с возможностью продления на один сезон.

«Возглавить “Парму” — это большая честь и ответственность, — сказал Пашутин. — Пермский клуб продолжает славные традиции легендарной команды “Урал-Грейт”. В Перми очень любят и болеют за свою команду, пермский болельщик уважает яркий, красивый и победный баскетбол. Хочу поблагодарить руководство пермского клуба — Богуславского Сергея Станиславовича и Башминова Александра Васильевича — за доверие и возможность возглавить “Парму”. Нам предстоит большая работа по всем направлениям для того, чтобы быть боеспособным и голодным до побед коллективом с характером и жаждой борьбы, чтобы быть командой, способной бороться за самые высокие цели и задачи».

«Хочу обратиться и к пермским болельщикам, которые являются самыми энергичными, яркими и любящими свою команду. Мы приложим все усилия, энергию и покажем характер, чтобы команда радовала вас красивой игрой и яркими победами», — добавил специалист.

Пашутину 53 года, ранее он работал главным тренером в петербургском «Спартаке», ЦСКА, казанском УНИКСе, краснодарском «Локомотиве-Кубани», саратовском «Автодоре», итальянском «Канту», также Пашутин возглавлял молодежную и главную сборную России. Предыдущим местом работы специалиста был «Уралмаш» из Свердловской области, ставший чемпионом в Суперлиге-1 — второй по значимости лиге в России.