СМИ сообщили о планах лучшего игрока Единой лиги ВТБ покинуть Россию

Ранее президент казанского клуба Евгений Богачев заявил РИА Новости, что клуб хотел бы сохранить в своем составе 27-летнего форварда, ставшего самым ценным игроком минувшего регулярного сезона в Единой лиге ВТБ. В 2021 году Хезонья подписал контракт с УНИКСом по схеме «1+1».

Хезонья в прошедшем сезоне стал лидером УНИКСа в чемпионате Единой лиги ВТБ по среднему количеству набранных очков (18,2), подборов (7,1) и перехватов (7,1). По результативности он занял второе место среди всех игроков лиги (400 очков). УНИКС завоевал бронзовые медали.

В четверг правление Евролиги сформировало состав команд на сезон-2022/23, в нем не оказалось ни одной российской команды. Как отмечается, отстранение российских клубов было продлен еще на один сезон из-за событий на Украине. В минувшем сезоне УНИКС вместе с московским ЦСКА и петербургским «Зенитом» играл в Евролиге, но все они были в марте исключены из состава участников чемпионата, а их результаты были аннулированы.