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14:34 (мск), источник: Sports.Ru

Агент Хавьера Паскуаля подтвердил, что тренер продолжит работу с «Зенитом» в сезоне-22/23

Вадим Михалевский, официальный представитель главного тренера «Зенита» Хавьера Паскуаля, заявил, что испанец продолжить работу в клубе в сезоне-22/23.

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«У Хави действующий контракт с “Зенитом”, он продолжит выполнять его в новом сезоне. Все публикации относительно ухода тренера этим летом — не более чем спекуляции. Мы не рассматривали другие предложения», — сказал Михалевский.

Ранее сообщалось, что 49-летний тренер может возглавить тель-авивский «Маккаби».

В завершившемся сезоне Паскуаль принес «Зениту» первый титул в истории, когда клуб обыграл ЦСКА в финальной серии Единой лиги ВТБ со счетом 4−3.

Санкт-петербургский клуб сегодня объявил о продлении контракта со спортивным директором Маносом Пападопулосом.

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