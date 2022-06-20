Агент Хавьера Паскуаля подтвердил, что тренер продолжит работу с «Зенитом» в сезоне-22/23
Вадим Михалевский, официальный представитель главного тренера «Зенита» Хавьера Паскуаля, заявил, что испанец продолжить работу в клубе в сезоне-22/23.
Вадим Михалевский, официальный представитель главного тренера «Зенита» Хавьера Паскуаля, заявил, что испанец продолжить работу в клубе в сезоне-22/23.
«У Хави действующий контракт с “Зенитом”, он продолжит выполнять его в новом сезоне. Все публикации относительно ухода тренера этим летом — не более чем спекуляции. Мы не рассматривали другие предложения», — сказал Михалевский.
Ранее сообщалось, что 49-летний тренер может возглавить тель-авивский «Маккаби».
В завершившемся сезоне Паскуаль принес «Зениту» первый титул в истории, когда клуб обыграл ЦСКА в финальной серии Единой лиги ВТБ со счетом 4−3.
Санкт-петербургский клуб сегодня объявил о продлении контракта со спортивным директором Маносом Пападопулосом.