В Кремле высказались об аресте американской баскетболистки в России

Песков заявил, что спортсменка не является заложником. Он подчеркнул, что американка нарушила закон. «Теперь ее преследуют уголовно. Это не о попадании в заложники», — добавил пресс-секретарь.

3 мая Госдеп США счел арест баскетболистки неправомерным. Для обеспечения ее освобождения была создана межведомственная группа под руководством специального представителя президента по делам заложников Роджера Карстенса.