Трое американских баскетболистов покинули «Зенит»

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Трое спортсменов покинули команду по соглашению сторон, а также по окончании срока контрактов. В составе «Зенита» американцы стали чемпионами Единой лиги ВТБ по итогам сезона-2021/2022.

16 июня стало известно, что российские баскетбольные клубы пропустят новый сезон Евролиги. Команды отстранили от участия в турнире на сезон-2022/2023 в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). 22 марта Евролига дисквалифицировала «Зенит», а также московский ЦСКА и казанский УНИКС. Результаты команд в сезоне-2021/2022 были аннулированы.