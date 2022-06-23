ЦСКА без Евролиги сделает ставку на российских баскетболистов

На этой неделе ЦСКА официально представил нового главного тренера — 43-летнего Эмила Райковича. Македонский специалист рассказал, что является сторонником использования широкой ротации («надо всегда поддерживать высокий темп»), отметил, что с детства следил за московским клубом («Александр Гомельский — моя ролевая модель»), а также заявил, что в его штабе будут исключительно российские специалисты. Впрочем, главная мысль о будущем гегемона российского баскетбола прозвучала не от нового рулевого, а от президента армейцев Андрея Ватутина. Вынужденно оставшись без Евролиги, клуб меняет (временно?) стратегию развития. Вместо ставки на дорогостоящих легионеров, которые все эти годы стабильно выводили команду в «Финал четырех», ЦСКА доверится российским игрокам.

Новая роль для россиян

Ватутин дважды подчеркнул, что сезон без Евролиги — это возможность рискнуть. А с Райковичем есть договоренность, что он даст возможность молодым россиянам, в том числе воспитанникам клуба, более значимые роли.

«Всем нам — болельщикам, клубу и журналистам — предстоит оторваться от инерционного плато стабильности, — сказал президент ЦСКА. — Оторваться от своих привычек и оценивать ситуацию иначе. Обыграть “Зенит” и вернуть титул чемпиона Лиги ВТБ в Москву — амбициозная задача, но слишком узкая. Мы бы хотели мыслить развернуто. Надо жить не сегодняшним днем, а подумать о том, что можно сделать для будущего ЦСКА. Ситуация, в которой мы оказались без Евролиги, позволяет рисковать, экспериментировать и сместить акцент на собственные кадры. Это не обозначает, что в команде будет 12 русских, но роль и игровое время местных игроков обязательно возрастет. Мы постараемся сделать хороший задел для будущего ЦСКА, воспитывать молодежь и стараться дать результат. Он обязательно придет, но в рамках новой концепции. В этом плане мы единомышленники с Райковичем. Оба понимаем, что это возможность, которой грех не воспользоваться».

Фигура первого новобранца этого лета — 20-летнего защитника Самсона Руженцева — только подтверждает слова президента. Пять лет москвич развивался в системе американского баскетбола, а в сезоне-2021/22 присоединился к сербскому клубу «Мега». В своем первом сезоне в профи Руженцев провел 21 матч в Адриатической лиге, набирал в среднем 6,8 очка при 50% попадания трехочковых, делал три подбора за 14,8 минуты на паркете. Достойный показатель. Агент Руженцева (он же совладелец «Меги») Мишко Разнатович уверен, что в итоге россиянин окажется в НБА (в этом году примет участие в драфте), но ближайшие планы защитника связаны с ЦСКА.

Велика вероятность, что свой шанс получит и Антон Карданахишвили. Сезон-2021/22 разыгрывающий сборной России провел в аренде в «Нижнем Новгороде», но не смог закрепиться в ротации Зорана Лукича. Зато приобрел бесценный опыт игры в Единой лиге. Также к основе наверняка будут подтягивать Александра Евсеева и Владимира Карпенко. Возможно, кого-то еще.

Райкович дал понять, что в ближайшие дни намерен встретиться с наставником ЦСКА-2 Предрагом Бадняревичем, чтобы обсудить взаимодействие между основой и молодежной командой. В предстоящем сезоне оно будет плотным.

«Очень важно, чтобы у меня было отличное взаимодействие со всей структурой младших команд, — поведал Райкович. — Я бы хотел обрисовать своего рода рамки того, что будет общее в тактике основной команды и молодежных. Чтобы игроки, которые приходили из ЦСКА-2 или “ЦСКА-Юниор”, без проблем встраивались в систему основы».

Надежда на сохранение Милутинова

На данный момент в ростере основной команды значится шесть игроков — из них два легионера. Каспер Уэйр продлил контракт на два года, Никола Милутинов имеет действующий контракт, но клубы Евролиги хотят переманить элитного центрового. Впрочем, сам серб склоняется к тому, чтобы остаться в ЦСКА на сезон-2022/23. 27-летнему бигмену комфортно в Москве (у него пока нет семьи, а для холостяков российская столица подходит идеально). Плюс переход в другой европейский клуб заметно отразится на его зарплате. С учетом выплаты компенсации армейцам она может снизиться на треть. Сейчас Милутинов получает более 2,5 миллиона долларов.

Из россиян действующие контракты помимо Руженцева есть у Алексея Шведа (клуб активировал опцию на сезон-2022/23), Семена Антонова (2022/23, 2023/24) и Ивана Ухова (2022/23, опция на 2023/24). Возможность пролонгировать сотрудничество есть и в соглашениях Никиты Курбанова и Александра Хоменко. Мало сомнений, что боссы ЦСКА сохранят этих баскетболистов. Возможно, команду пополнят еще несколько россиян уровня сборной России. Сейчас в статусе свободных агентов пребывают, например, Артем Комолов и Михаил Кулагин. Кулагин-младший выигрывал Евролигу в составе москвичей, а Комолов в 2009 году успел поиграть за ДЮБЛ армейцев.

Что касается новых легионеров (если они будут), то их имена ЦСКА объявит не раньше августа-сентября. У этого две причины. Во-первых, бюджет клуба на следующий сезон пока не подтвержден. Во-вторых, элитные баскетболисты выслушают варианты от команд Евролиги, и только в случае если у них не получится найти новый клуб в этом турнире, обратят внимание на ЦСКА. Как правильно сказал Ватутин, пора привыкать к новой реальности.