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11:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Боломбой перешел в «Олимпиакос», несмотря на действующий контракт с ЦСКА

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российский форвард Джоэль Боломбой подписал контракт с греческим «Олимпиакосом», сообщается на сайте баскетбольного клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Соглашение с 28-летним игроком рассчитано на один год. Ранее он представлял ЦСКА, который покинул в апреле, несмотря на действующий контракт.

Ранее Боломбой выложил фотографию письма от вице-президента ЦСКА по спортивной работе Наталии Фураевой, в котором сообщается, что клуб просит спортсмена вернуться в Россию до 1 мая 2022 года. Отмечается, что в случае отказа будут применены санкции, предусмотренные контрактом. Баскетболист в грубой форме заявил, что не собирается возвращаться в Россию. Президент ЦСКА Андрей Ватутин пригрозил баскетболисту судом.

Боломбой является уроженцем Донецка. Он представлял ЦСКА с 2018 года. В составе армейцев становился победителем Евролиги, дважды — Единой лиги ВТБ. До ЦСКА Боломбой входил в систему американских клубов «Юта Джаз» и «Милуоки Бакс».

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