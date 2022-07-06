Боломбой перешел в «Олимпиакос», несмотря на действующий контракт с ЦСКА

Соглашение с 28-летним игроком рассчитано на один год. Ранее он представлял ЦСКА, который покинул в апреле, несмотря на действующий контракт.

Ранее Боломбой выложил фотографию письма от вице-президента ЦСКА по спортивной работе Наталии Фураевой, в котором сообщается, что клуб просит спортсмена вернуться в Россию до 1 мая 2022 года. Отмечается, что в случае отказа будут применены санкции, предусмотренные контрактом. Баскетболист в грубой форме заявил, что не собирается возвращаться в Россию. Президент ЦСКА Андрей Ватутин пригрозил баскетболисту судом.