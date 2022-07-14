Женская НБА запрещает игрокам выступать в России из-за ареста Бриттни Грайнер
Генеральный менеджер сыктывкарской «Ники» Олег Храмкин заявил, что женская НБА негласно запрещает своим игрокам выступать в России.
Генеральный менеджер сыктывкарской «Ники» Олег Храмкин заявил, что женская НБА негласно запрещает своим игрокам выступать в России.
Это происходит из-за ареста американской баскетболистки УГМК Бриттни Грайнер, которая обвиняется в контрабанде наркотиков.
«Их поставили перед выбором: WNBA или Россия. Так что многих топовых легионеров, которые играли в премьер-лиге, мы больше не увидим», — заявил Храмкин.
В прошлом сезоне за «Нику» играли Азурей Стивенс и Тайаша Харрис, которые также выступают в женской НБА. Кроме того, нескольких представителей американской лиги не досчитаются екатеринбургский УГМК и курское «Динамо».