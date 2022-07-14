Женская НБА запрещает игрокам выступать в России из-за ареста Бриттни Грайнер

Это происходит из-за ареста американской баскетболистки УГМК Бриттни Грайнер, которая обвиняется в контрабанде наркотиков.

«Их поставили перед выбором: WNBA или Россия. Так что многих топовых легионеров, которые играли в премьер-лиге, мы больше не увидим», — заявил Храмкин.