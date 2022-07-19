Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
Карабах
Цюрих
Футбол. Еврокубки
19:00
Жальгирис В
Мальме
Футбол. Еврокубки
19:00
Пюник
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
20:45
Лудогорец
Шэмрок Роверс
Футбол. Еврокубки
20:45
Мидтьюлланн
АЕК Л
Футбол. Еврокубки
21:00
Хибернианс
Левадия
Футбол. Еврокубки
21:00
Тирана
Зриньски
Футбол. Еврокубки
21:45
Ла Фиорита
Балкани
Футбол. Еврокубки
21:45
Линфилд
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
22:00
Динамо З
Шкупи
Все события
Фоторепортажи
10Головкин и Канело: дуэль взглядов
22Все участники ЧМ-2022 по футболу
15:15 (мск), источник: Sports.Ru

Самый ценный игрок Лиги ВТБ Хезоня покинул УНИКС

Казанский УНИКС объявил об уходе из команды форварда Марио Хезони (27 лет, 203 см).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По итогам завершившегося сезона Хезоня был признан MVP регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, вошел в тройку самых результативных игроков турнира, стал победителем конкурса по броскам сверху и самым ценным игроком Матча всех звезд.

В Лиге ВТБ Марио провел в составе УНИКСа 30 матчей, в среднем набирая по 18,9 очка, 7,2 подбора, 3,1 передачи и 2,2 перехвата за 31 минуту на паркете.

В 25 матчах Евролиги средняя статистика хорвата составила 14,2 очка, 6,1 подбора, 2,3 перехвата и 1,8 ассиста за 30 минут игрового времени. Ожидается, что Хезоня продолжит карьеру в мадридском «Реале».

 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь