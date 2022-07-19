Самый ценный игрок Лиги ВТБ Хезоня покинул УНИКС

По итогам завершившегося сезона Хезоня был признан MVP регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, вошел в тройку самых результативных игроков турнира, стал победителем конкурса по броскам сверху и самым ценным игроком Матча всех звезд.

В Лиге ВТБ Марио провел в составе УНИКСа 30 матчей, в среднем набирая по 18,9 очка, 7,2 подбора, 3,1 передачи и 2,2 перехвата за 31 минуту на паркете.